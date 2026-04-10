Antalya'da "Çello Yıldızları ve Opera Bale Solistleri" konseri verilecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), yaylı sazların armonisini opera ve bale sanatlarıyla bir araya getiren "Çello Yıldızları ve Opera Bale Solistleri" konserini sanatseverlerle buluşturacak.



Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, klasik müziğin seçkin eserlerinden oluşan tek perdelik konser, yarın saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.



Konser orkestrasının çello grubunda Veronika Yeliz Efe, Gökhan Bağcı, Pelin Baysal Ateşok, Çağrı Fırat Yeşillik, Aygu Özhan, Kerem Ekber, Doğa Saygı ve Pınar Cumbul, arpta da Senem Çine yer alacak.



Solistliğini, soprano Nurdan Küçükekmekçi ve mezzosoprano Medine Tuganova'nın üstlendiği konserde, bale sanatçıları Selin İnan, Müge Öğüt, Esra Taner, Derya Tokgöz, Iaroslava Volkova, Tolga Burçak ve Artur Ivanov da danslarını sahneleyecek.



Konserde, G. Bizet'in "Larlesienne Suite No. 2", G. Verdi'nin "La Traviata" ve "Il Trovatore operasından Stride la Vampa", G. Caccini'nin "Ave Maria", F. Chopin'in "Nocturne No. 2 in e minor", M. Mussorgsky'nin "Night on Bald Mountain", P. I. Tchaikovsky'nin "Maça Kızı operasından Night Falls", S. Rachmaninoff'un "Fair Maiden Lied No. 4", V. Bellini'nin "Norma-Mira, o Norma” ve F. Tarrega'nın "Capricho Arabe" eserleri seslendirilecek.



Sekiz çello ve arpın eşsiz birlikteliğinden oluşan özel orkestrada, çellonun güçlü tınıları, opera solistlerinin yorumları ve dansla iç içe geçerek müzikal bir şölen sunacak.



Biletler, Antalya DOB gişeleri ile Biletinial sitesinden temin edilebilecek.

