Antalya'da çöp kamyonunun çarptığı kişi öldü

Antalya'nın Kepez ilçesinde çöp kamyonunun çarptığı kişi hayatını kaybetti. S.T. idaresindeki çöp kamyonu, Düdenbaşı Mahallesi Ömer Buyrukçu Caddesi'nde çöpleri almak istediği sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Hamza Körük'e (79) çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Körük'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. İncelemenin ardından Körük'ün cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Körük'ün cenazesi, adli tıptaki işlemler sonrası yakınlarına teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.