Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya'da deniz dibi ve kıyı temizliği yapıldı

        Antalya'da deniz dibi ve kıyı temizliği yapıldı

        Antalya'nın Konyaaltı Sahili'nde düzenlenen etkinlikte, deniz dibi ve kıyı temizliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2026 - 15:28 Güncelleme:
        Antalya'da deniz dibi ve kıyı temizliği yapıldı

        Antalya'nın Konyaaltı Sahili'nde düzenlenen etkinlikte, deniz dibi ve kıyı temizliği gerçekleştirildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Antalya İli Deniz Çöpleri Eylem Planı" kapsamında, vatandaşların deniz ve kıyı çöplerine yönelik farkındalığının artırılması amacıyla Konyaaltı Belediyesi önündeki sahilde etkinlik düzenlendi.

        "Mavi Akdeniz" sloganıyla gerçekleşen etkinliğe, dalış okulları, sualtı kulüpleri, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü dalgıçlar ile vatandaşlar destek verdi.

        Etkinlikte gönüllüler sahilde, 40 dalgıç da deniz dibinde temizlik yaptı.

        - Denizden 20 ton atık çıkarıldı

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Antalya Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürü Mustafa Yıldırım, 4 etaptan oluşan deniz dibi temizliği çalışmasının, Konyaaltı Belediyesi önünde tamamlandığını belirtti.

        Etkinlikler kapsamında denizden yaklaşık 20 ton atık çıkarıldığını bildiren Yıldırım, "Plajlarımızda genel olarak çok fazla atığa rastlamıyoruz. Atıklar daha çok teknelerin bağlandığı bölgelerde yoğunlaşıyor. Sahile gelen vatandaşların ise artık daha duyarlı olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Konyaaltı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Öncü Ceylan Baloğlu ise ünlü Konyaaltı Sahili'nde bu kadar az atık çıkmasının kendilerini mutlu ettiğini dile getirerek, "Bu duyarlılığın herkes tarafından gösterilmesi gerekiyor. Çevre bilincinin oluşması en büyük hedefimiz." dedi.​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çorlu'da çatışma: 2 polis şehit düştü
        Çorlu'da çatışma: 2 polis şehit düştü
        Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Suikast girişimi son anda engellendi!
        Suikast girişimi son anda engellendi!
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Litvanyalı boksör şoföre saldırdı!
        Litvanyalı boksör şoföre saldırdı!
        Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Şampiyon sezonun son maçına çıkıyor!
        Şampiyon sezonun son maçına çıkıyor!
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        Bruce Willis artık çok yorgun
        Bruce Willis artık çok yorgun
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        Hamaney'in danışmanından Trump'a uyarı
        Hamaney'in danışmanından Trump'a uyarı
        "ABD İran'a müzakereler için 5 şart öne sürdü"
        "ABD İran'a müzakereler için 5 şart öne sürdü"
        Washington savaş hesabı yaparken Tahran zamana oynuyor
        Washington savaş hesabı yaparken Tahran zamana oynuyor
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        FBI davayı çözemedi: Tarihe geçen uçak kaçırma
        FBI davayı çözemedi: Tarihe geçen uçak kaçırma
        Doktorların koyduğu tanıyı ilk kez açıkladı
        Doktorların koyduğu tanıyı ilk kez açıkladı
        Fenerbahçe Eyüpspor karşısında!
        Fenerbahçe Eyüpspor karşısında!
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti
        DSÖ'den Ebola alarmı! "Halk sağlığı acil durumu oluşturuyor"
        DSÖ'den Ebola alarmı! "Halk sağlığı acil durumu oluşturuyor"
        "van Dijk'ın G.Saray'a gelmesini çok isterim"
        "van Dijk'ın G.Saray'a gelmesini çok isterim"

        Benzer Haberler

        Kemer'de Norveç milli bayramı kutlandı
        Kemer'de Norveç milli bayramı kutlandı
        Antalya'da 4 etaptan oluşan deniz dibi temizliğinde yaklaşık 20 ton atık çı...
        Antalya'da 4 etaptan oluşan deniz dibi temizliğinde yaklaşık 20 ton atık çı...
        GÜNCELLEME - Antalya'da silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti
        GÜNCELLEME - Antalya'da silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti
        İş adamı Aydın Çavuşoğlu hayatını kaybetti
        İş adamı Aydın Çavuşoğlu hayatını kaybetti
        Litvanyalı boksör, telefonunu şarja takmadı diye tur şoförünü darbetti
        Litvanyalı boksör, telefonunu şarja takmadı diye tur şoförünü darbetti
        Selektör yapma nedeniyle çıkan tartışmada öldürülen 3 kişinin cenazeleri te...
        Selektör yapma nedeniyle çıkan tartışmada öldürülen 3 kişinin cenazeleri te...