Antalya'da Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği jüri toplantısı yapıldı

Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent'te, KOSGEB Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği jüri toplantısı gerçekleştirildi.



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile KOSGEB tarafından genç ve yenilikçi fikirlerin ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan "Girişimci Destek Programı-İş Geliştirme Desteği"nin 2026 yılı 1. dönem süreci devam ediyor. Antalya'dan başvuran girişimciler arasından seçilen projeler, düzenlenen jüri mülakatlarında değerlendirildi.



Program kapsamında Antalya'dan 87 girişimci adayı başvuru yaptı. KOSGEB uzmanlarının yaptığı ön inceleme ve eksikliklerin giderilmesinin ardından 53 girişimci, kurul değerlendirmesine sevk edildi. Ülke genelinde yapılan puanlama sonucunda ilk 1000 proje arasına giren 34 Antalyalı girişimci, Antalya Teknokent'te oluşturulan jüri karşısında sunumlarını yaptı.





Jüri üyeleri arasında Antalya Valisi Hulusi Şahin, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Teknokent Müdürü Dr. İbrahim Yavuz, KOSGEB Başkan Yardımcısı Dr. Fatih Gökyurt, KOSGEB Antalya Müdürü Dr. İbrahim Uğur Erkış, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Volkan Güler, MÜSİAD Antalya Şube Başkanı Yusuf Akgül ve TSE Akdeniz Bölge Koordinatörü Hasan Demirtaş yer aldı.



İş Geliştirme Desteği, özellikle stratejik sektörlerdeki işletmelere "can suyu" oluyor.



Girişimcilere 1 milyon 500 bin lira üst limit dahilinde yüzde 80 oranında geri ödemeli destek sağlanıyor. Genç, kadın, engelli, gazi veya şehit yakını girişimciler için üst limit 150 bin lira artırılarak 1 milyon 650 bin liraya ulaşıyor.



Program kapsamında ilk 1000'e giren, ancak ilk 500 dışında kalan genç ve kadın girişimcilere, bankalardan kullanacakları 1 milyon liralık kredinin faizinin yüzde 50'si KOSGEB tarafından karşılanıyor. Desteklenen sektörler arasında imalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama, bilişim altyapısı, veri işleme ve Ar-Ge faaliyetleri öncelikli tutuluyor. Destek kalemleri ise personel giderlerinden makine-teçhizata, yazılımdan hizmet alımına kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.







