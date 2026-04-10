        Antalya'da nadir görülen okyanus kökenli "wahoo" balığı yakalandı

        ERTUĞRUL GÜN - Antalya'da amatör balıkçı Yusuf Kara, Akdeniz sularında nadir görülen okyanus kökenli "wahoo" balığını oltayla yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 11:06
        Balıkçı Yusuf Kara, arkadaşlarıyla Konyaaltı Sahili açıklarında "canlı yem" yöntemiyle avlandıkları sırada oltasına daha önce görmedikleri bir balık takıldı.

        Balığı tekneye çıkartmayı başaran Kara, durumu Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'ne bildirdi.

        Limana gelerek balığı inceleyen Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Alper Yıldız, balığın "wahoo" olarak bilinen acanthocybium solandri türü olduğunu belirledi.

        Yıldız, 80 santimetre uzunluğunda ve 2 kilogram ağırlığında olduğunu tespit ettikleri balıktan fakültedeki laboratuvarda incelemek üzere numune aldı.

        - Dünyanın en hızlı balık türlerinden

        Yıldız, balığın dünyanın en hızlı balık türlerinden olduğunu söyledi.

        Balığın Antalya'da daha önce 2 kez yakalandığını ifade eden Yıldız, "İlk defa 2024 yılında görülmüştü. Kemer ve Alanya'da yakalanmıştı. Konyaaltı açıklarında ilk kez yakalandı. Bu durum, türün bölgede görülme sıklığının arttığını gösteriyor." dedi.

        Balıkçı Kara ise balığı ilk yakaladığında farklı bir tür olduğunu anladığını ve şaşkınlık yaşadığını dile getirdi.

        Balığın suda çok hızlı hareket ettiğini anlatan Kara, Antalya'da böyle bir balık yakalamanın kendileri için de sürpriz olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

