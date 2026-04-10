        Antalya'da otizmli bireylere yönelik mahremiyet eğitimi düzenlendi

        Antalya Eczacılar Odası ve Akdeniz Otizm Derneği işbirliğinde "Otizmli bireylerde davranışsal sorunlar ve mahremiyet" eğitimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 18:02 Güncelleme:
        Kepez Belediyesi ev sahipliğinde Dokumapark Bilim Merkezi Konferans Salonu'nda yapılan programda, "cinsel gelişim mahremiyeti" ve "tacizden korunma davranışının öğretimi" gibi konular ele alındı.

        Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayten Düzkantar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özel gereksinimli her bireyin mahremiyet eğitimi alması gerektiğini belirtti.

        Enstitüde elde ettikleri sonuçları, çocuğa eli değen herkese seminerler aracılığıyla anlatmaya çalıştıklarını söyleyen Düzkantar, şunları kaydetti:

        "Kişinin kendisinin ve karşıdaki insanın neden değerli olduğunu anlamasını ve karşıdaki insanın da neden değerli olduğunu anlatmaya yönelik bir eğitim ama bunu kim yapacak? Çocuk kendi kendine bunu davranış olarak geliştiremez. O zaman önce anne, babayı, sonra da çocukla çalışan öğretmenlerimizi eğiteceğiz ki hepsi birden çocuğa evrensel etiğin temeli olan mahremiyeti öğretecekler. Çocuk, önce kendi bedeninde öğrenecek. Sonra zihninde onu şemalandıracak, büyüdüğü zaman kendisi için geçerli olan bütün kuralların karşısındaki için de gerekli olduğunu anlayacak. Böylece hem kendisini tacize karşı korumuş olacak hem de başkasına tacizde bulunmayacak."

        Antalya Eczacı Odası Başkanı Mustafa Çelebi de otizmli bireylerde konuşulmayan konuların programda vurgulanacağını ifade etti.

        Etkinliğin faydalı olacağını düşündüklerini aktaran Çelebi, "Yaş ilerledikçe mahremiyet ve ergenlik başlıyor. Evde yaşanan ergenlik sorunları aslında onlar için de başlıyor. Aileler için bunu yönetmek, kolay olmuyor. Buraya vurgu yapmak, biraz da konuşulmayanları konuşacağımız bir eğitim planladık." diye konuştu.

        Akdeniz Otizm Derneği Başkanı Demet Çileli ise sadece özel bireylere değil aynı zamanda ailelerin ve eğitimcilerin de bu dersten faydalanmasını amaçladıklarını vurguladı.

        Etkinliğe, rehber öğretmenler, aileler, özel bireyler ve çok sayıda davetli katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD'den İran ile müzakere açıklaması
