Antalya'da Parkinson hastalarına yönelik eğitim düzenlendi

Antalya Büyükşehir Belediyesince, "11 Nisan Dünya Parkinson Günü" dolayısıyla Parkinson hastalarına yönelik eğitim gerçekleştirildi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Antalya Spor ve Fitness Merkezleri'nde (ASFİM) düzenlenen etkinlikte, hasta ve yakınlarına Parkinson hastalığı hakkında bilgi verildi.





Günlük yaşamı kolaylaştıracak yöntemlerin anlatıldığı programda, egzersizler uygulamalı olarak gösterildi.



Doktor Feride Ekimler Şahin Süslü, hastalığın, yürüme bozuklukları, hareketlerde yavaşlama ve günlük aktivitelerde kısıtlık gibi sorunlara yol açtığını belirterek, tedavilerin yanı sıra egzersizlerle hastaların günlük yaşamını kolaylaştırmayı amaçladıklarını kaydetti.



ASFİM eğitmeni Yeliz Durak da Parkinson'un yalnızca bireyleri değil, aileleri ve toplumu da etkileyen bir sağlık sorunu olduğuna dikkati çekti.



Kursiyer Emine Demir ise derslerin faydasını gördüğünü ve günlük yaşantısında hareketlerinde önemli değişiklikler olduğunu kaydetti.



Programa, çok sayıda hasta ve yakını katıldı.

