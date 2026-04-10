Antalya'nın kadın polisler suçlulara göz açtırmıyor

TAHSİN KÜÇÜKKARACA/BAHRİYE YILDIRIM - Antalya İl Emniyet Müdürlüğünün çeşitli birimlerinde görev alan 986 kadın polis, kentin huzur ve güvenliği için özveriyle görev yapıyor, suçla mücadelede etkin rol üstleniyor.



Kuruluşunun 181'inci yıl dönümünü kutlayan Türk Polis Teşkilatının denizde, havada ve karada suç ve suçlularla mücadelesinde, görevlerindeki titiz çalışmalarıyla bilinen kadın polisler de önemli yer alıyor.



Dünyanın en fazla turist çeken kentlerinden biri olan Antalya'da Çevik Kuvvetten trafiğe, Yunus ekiplerinden olay yeri incelemeye, terörle mücadeleden organize suçlarla mücadele şube müdürlüğüne kadar kritik alanlarda büyük bir hassasiyetle görev yapan kadın polisler, başarılarıyla göz dolduruyor.



Suç ve suçlularla etkin mücadelede rol alan kadın polisler, herkesin takdirini topluyor.



Kentte gece gündüz ayrımı yapmadan görev yapan 986 kadın polis, halkın huzur ve güvenliğini sağlarken çalışmalarıyla da suçluların korkulu rüyası haline geldi.



- Emniyetin "keskin gözü" Nisa, attığını vuruyor



Eğitim Şube Müdürlüğünde görevli 26 yıllık polis memuru Nisa Aydın, meslektaşlarına atış eğitimi veriyor.



Emniyetin "keskin gözü" olarak anılan ve atışlardaki başarısıyla bilinen Aydın, AA muhabirine, polisliğin küçüklüğünden bu yana hayali olduğunu söyledi.



Küçük yaşlarda arkadaşları gibi bebek yerine tahta tabancalarla oynadığını ifade eden Aydın, "İçimdeki bayrak ve vatan aşkıyla bir kadın olarak büyük bir istek ve heyecanla görevimi yapıyorum. Yeri geldiğinde cepheye gidip görev yapabilecek güçte olmak en büyük motivasyon kaynağımız oluyor. 181 yıldır köklü ve güçlü bir teşkilatın üyesi olmaktan gurur duyuyorum. İnşallah gelecek nesillere örnek oluruz." dedi.



- Trafiğin düzeni polis memuru Elçin'den soruluyor



Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Motorize Şahin Timi'nde görevli Elçin Arıkan da devletine ve vatanına aşık olan babası sayesinde polislik mesleğini seçtiğini ve gururla sürdürdüğünü dile getirdi.



Trafik düzeninin sağlanmasına yardımcı olduklarını anlatan Arıkan,"Erzurum da görev yaparken anne ve kızı kaza yapmışlardı. Kızı gerçekten bir zor durumdaydı. Ambulans gelinceye kadar ekip otosuna atıp hastaneye yetiştirmek zorunda kalmıştık. Annenin oradaki sevinç çığlığını ve 'Çocuğum nefes alıyor' dediğini unutmuyorum. Bu meslek gerçekten bir vefa mesleği. Yeri geliyor yolda araba itmek zorunda kalıyorum, trafiği açmak zorunda kalıyorum ya da benzini bitmiş birine yardım ediyorum. Ben trafikçiyim, haliyle insanın her halini görüp onlara yardımcı olabilmek çok güzel bir durum. Görev esnasında çocukların 'Polis abla' diye sarılması, yaşlı teyzelerin, amcaların yürekten dua etmesi gerçekten her şeye değiyor." diye konuştu.



- Polis memuru Merve, köpeği "Alf" ile görev yapıyor



Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Köpek Eğitim Merkezi biriminde köpek idarecisi olarak görev yapan Merve Korkmaz da 10 yıldır vatandaşların huzur ve güvenliği için emniyet teşkilatında gururla çalıştığını ifade etti.



Köpeği "Alf" ile görev yaptığını kaydeden Korkmaz, toplumun her kesiminden saygı ve takdir görmenin mesleğini daha büyük bir motivasyonla yapmasını sağladığını belirtti.



Motosiklet Polis Timleri Amirliğinde görev yapan Tuğçe Kübra Arik ise polis babasından bayrağı devraldığını, hayali olan mesleğini 6 yıldır severek yaptığını söyledi.



Babasının mesleğinden dolayı polis merkezlerinde büyüdüğünü belirten Arik, "Vatandaşlar özellikle Yunus timlerini ayrı seviyorlar. Bize daha yakın olduklarını düşünüyorum. Genelde olaya ilk intikal eden birim, biziz. Beni en çok etkileyen konuların başında kadına ve çocuğa karşı şiddet geliyor. Bu olaylar kendimi daha da sorumlu hissettiğim olaylardan biridir. Mesleği seçmek isteyenler hiç vazgeçmesinler. Meslek zor fakat üniformanın ağırlığı var, bu yüzden onurlu ve gururluyum." ifadelerini kullandı.

