        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalyaspor-Eyüpspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği ikas Eyüpspor'u 3-0 yenen Hesap.com Antalyaspor'da teknik direktör Sami Uğurlu, aldıkları üç puanın çok değerli olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2026 - 19:54 Güncelleme:
        Uğurlu, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        İlk yarıda istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını anlatan Uğurlu, şöyle konuştu:

        "Rakip 10 kişi kaldıktan sonra daha rahat oynadık. İkinci yarı oyuna iyi de başladık. İlk 2 gol etkiliydi. Çok da pozisyon kaçırdık. Direkten dönen iki top. Zor, kazanılması gereken bir maçtan aldığımız üç puan çok değerli. Ligin bitmesine 6 hafta var. Zor maçlar, finale girdik. Son 6 maç yüzde 100'ümüzle oynamamız gerekiyor. Puan avantajını sonuna kadar götürmemiz lazım. Beşiktaş maçında da puan ya da puanlar alma şansımız var. Son 6 maçtan alacağımız her puan kıymetli. Ligde kalacağımıza inanıyoruz. İstediğimiz puanları alıp ligde kalacağız."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

