        Antalyaspor-Eyüpspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Hesap.com Antalyaspor'a deplasmanda 3-0 mağlup olan ikas Eyüpspor'da teknik direktör Atila Gerin, kümede kalmak için kalan 6 maçta en iyi mücadeleyi göstereceklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2026 - 19:54 Güncelleme:
        Gerin, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmede bulundu.

        Bedirhan Özyurt'un 50. dakikada kırmızı kart görmesiyle oyundan koptuklarını anlatan Gerin, maçta anlatacak çok fazla bir şeyin olmadığını ifade etti.

        Gerin, hakem yönetimini eleştirerek, 10 kişi kalmayı hak etmediklerini, kendilerine göre penaltı olan pozisyonun verilmediğini savundu.

        Antalyaspor'un da karşılaşmada 10 kişi kalabileceğini öne süren Gerin, her maç 12-13 kişiye karşı oynadıklarını hissettiklerini dile getirdi.

        Atila Gerin, Antalyaspor'u tebrik ederek, "Rahat bir nefes aldılar. Biz de kalan 6 maça çıkıp en iyi halimizle mücadele edeceğiz. Götürebildiğimiz kadar götüreceğiz. Skor kazanmak, oyunun gücünü ortaya koyabilmek için elimizden geleni yapacağız. Puanlar matematiksel olmadığı sürece hırsımızla enerjimizle sahada olacağız." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

