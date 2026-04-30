        Başpehlivan Orhan Okulu'nun hedefi Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanmak

        MEHMET ÇAKMAK - 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Orhan Okulu, bu yıl ilk kez düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Kupası Yağlı Güreşleri'ni kazanmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2026 - 11:10 Güncelleme:
        Kumluca ilçesinde antrenman yapan Antalyalı Başpehlivan Okulu, AA muhabirine, 3 kez Kırkpınar'da başpehlivanlığı elde ettiğini, 2 yıl CW Enerji Türkiye Güreş Ligi şampiyonluğu ile 6 defa da Tarihi Elmalı Yeşilyayla Güreşleri'ni kazandığını söyledi.

        Bu yıl da iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini belirten Okulu, bütün güreşlere aynı ciddiyetle hazırlandığını kaydetti.

        İlk olarak memleketi Kumluca'da er meydanına çıkacağını dile getiren Okulu, "Geçen yıl Kumluca'da birinci olmuştum. Yine kendi seyircim önünde kürsünün ilk basamağına çıkmak istiyorum. Ardından tarihi Kırkpınar ve Elmalı Yeşilyayla Güreşleri'ni de kazanmak istiyorum. Kırkpınar'da ikinci kez başpehlivan olarak ebedi altın kemeri bir adım daha yaklaşmak en büyük amacım." dedi.




        - "Tarihe geçmek istiyorum"

        Bu yıl 20 Eylül'de ilk defa Cumhurbaşkanlığı Kupası Yağlı Güreşleri düzenleneceğini anlatan Okulu, "İlk kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı almak istiyorum. Hem lig şampiyonu hem Kırkpınar başpehlivanlığı hem de Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı alarak tarihe geçmek istiyorum. Bunu başaracağıma inanıyorum." diye konuştu.

        Antrenör Kemal Yılmaz da Orhan Okulu'nun verimli bir hazırlık dönemi geçirdiğini ifade etti.

        Okulu'nun performansını artırarak Kırkpınar'da başpehlivanlığı yine elde edeceğine inandığını dile getiren Yılmaz, çalışmalarını aynı ciddiyet ve kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

