        GÜNCELLEME 2 - Burdur'da minibüsle tırın çarpışması sonucu 7 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Burdur'un Bucak ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu 7 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Giriş: 08.04.2026 - 22:26 Güncelleme:
        GÜNCELLEME 2 - Burdur'da minibüsle tırın çarpışması sonucu 7 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Burdur'un Bucak ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu 7 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Isparta-Antalya kara yolu Kargı Tüneli çıkışı Karaöz mevkisinde Adil Özkan'ın (63) kullandığı 15 ADU 494 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs ile Gürkan Gür'ün yönetimindeki 07 CHB 269 çekici, 07 CCJ 799 dorse plakalı tır çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri minibüs sürücüsü Adil Özkan ile minibüste bulunan eşi Gülsüm Özkan (61), Zeynep Minaz (23), Hayrınsa Karaca (53), Elmas Yüce (40), Cemile Çakır (60) ve Yeter Gümüş'ün (61) hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazada yaralanan tırın sürücüsü Gürkan Gür ile minibüsteki Esin Keskin (33) ve Zülgariye Öztürk (45) Antalya'daki hastanelere sevk edildi.

        Kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, ekiplerin yolda aldığı güvenlik önlemlerinin ardından kontrollü şekilde yeniden sağlandı.

        Sağanağın etkili olduğu bölgede ekipler, yaralıları sıkıştıkları araçlardan çıkararak çevredeki hastanelere kaldırdı. Minibüste sıkışan cenazeler de ekipler tarafından uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı. Kaza yerine gelen ölenlerin yakınları gözyaşı döktü.

        Kaza yerine gelenlerden Fatma Yener, AA muhabirine, minibüsteki yeğeni ve eniştesinin vefat ettiğini belirterek, kazayı duyunca hemen bölgeye geldiklerini söyledi.

        Minibüs şoförünün kardeşi Dursun Özkan da kardeşi ve gelinlerinin günlük yevmiyeye giderek geçimini sağladığını, bugün de Antalya'dan dönerken yolda kaza olduğunu ifade etti.

        Kardeşini ve gelinlerini kaybettiğini dile getiren Özkan, "Karaöz'den Burdur'un Bucak ilçesi Kocaaliler beldesine gidiyorlardı. Bu yol çok tehlikeli, hafif yağışta çok kaza oluyor." dedi.

        Olay yerindeki çalışmaların ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bölgeden götürüldü, yol yeniden ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Aslan, İzmir'de hata yapmadı!
        Aslan, İzmir'de hata yapmadı!
        İran: 10 maddeden 3'ü ihlal edildi
        İran: 10 maddeden 3'ü ihlal edildi
        İran: İlk gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
        İran: İlk gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Kadınlar CEV Kupası'nda şampiyon Galatasaray Daikin!
        Kadınlar CEV Kupası'nda şampiyon Galatasaray Daikin!
        ABD Başkanı: Anlaşmaya Lübnan dahil değil
        ABD Başkanı: Anlaşmaya Lübnan dahil değil
        34 ilde eş zamanlı dev 'DEAŞ' operasyonu!
        34 ilde eş zamanlı dev 'DEAŞ' operasyonu!
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Antalya-Isparta yolunda kaza: 7 ölü
        Antalya-Isparta yolunda kaza: 7 ölü
        Hegseth'ten nükleer materyale dair açıklama
        Hegseth'ten nükleer materyale dair açıklama
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Bugün Ne Oldu? 8 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 8 Nisan 2026'nın haberleri
        İspanya'da kiracılar, "kira ödememe" eylemi başlatıyor
        İspanya'da kiracılar, "kira ödememe" eylemi başlatıyor
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        Kentsel dönüşüm kredisine yoğun ilgi
        Kentsel dönüşüm kredisine yoğun ilgi
        Ateşkeste Türkiye'nin diplomatik çabası
        Ateşkeste Türkiye'nin diplomatik çabası
        Çinli şirket Brezilya'da kara listeye alındı
        Çinli şirket Brezilya'da kara listeye alındı
        YouTube’dan 15 yaş altı açıklaması
        YouTube’dan 15 yaş altı açıklaması
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        81 ili minyatüre dönüştürdük

        Antalya'da TIR ile minibüs çarpıştı: 7 ölü, 7 yaralı (3)
        Antalya'da TIR ile minibüs çarpıştı: 7 ölü, 7 yaralı (3)
        Antalya'da TIR ile minibüs çarpıştı: 7 ölü, 7 yaralı (2)
        Antalya'da TIR ile minibüs çarpıştı: 7 ölü, 7 yaralı (2)
        Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Antalya'da TIR ile minibüs çarpıştı: 7 ölü, 7 yaralı (1)
        Antalya'da TIR ile minibüs çarpıştı: 7 ölü, 7 yaralı (1)
        Serikspor-İmaj Altyapı Vanspor FK maçının ardından
        Serikspor-İmaj Altyapı Vanspor FK maçının ardından
        Isparta-Antalya karayolunda feci kaza: 7 ölü
        Isparta-Antalya karayolunda feci kaza: 7 ölü