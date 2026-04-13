        GÜNCELLEME - Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem

        Akdeniz'de saat 08.48'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2026 - 09:26 Güncelleme:
        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de merkez üssü Antalya'nın Demre ilçesi açıkları olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin, Demre'ye 55,47 kilometre uzaklıkta ve 16,17 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.

        Demre Kaymakamı Emin Bağlı, AA muhabirine, depremin merkez üssü Demre olarak gösterilse de denizin açıklarında olduğunu belirterek, "Herhangi olumsuzluk yok, kendim de hissetmedim. Geçenlerde de bu büyüklükte merkez üssü Demre olarak gösterilen bir deprem oldu. Açık denizde olan Demre olarak da gösteriliyor fakat biz hissetmiyoruz. Herhangi ihbar bildirilmedi ve herhangi olumsuzluğumuz yok." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

