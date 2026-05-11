        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri GÜNCELLEME - Antalya'da çayda yüzerken kaybolan kişi ölü olarak bulundu

        GÜNCELLEME - Antalya'da çayda yüzerken kaybolan kişi ölü olarak bulundu

        Antalya'nın Aksu ilçesinde çayda yüzerken kaybolan tarım işçisi, Jandarma Su Altı Arama Kurtarma dalgıçları tarafından ölü olarak bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2026 - 19:03 Güncelleme:
        Güzeloluk Mahallesi'nde Suriye uyruklu tarım işçisi Ahmet Mahmut Sadık (22) ve iki arkadaşı yüzmek Aksu Çayı'na için girdi.

        Sadık, bir süre sonra gözden kayboldu.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye, Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.

        Arama çalışması başlatan JAK timleri, yaklaşık bir saatlik arama sonucunda Sadık'ın cesedini çaydan çıkardı.

        Ceset, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Jandarma ekiplerinin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Tam bir zafer elde edeceğiz"
        Sağlık Bakanlığı: 3 vatandaşımız ambulans uçak ile ülkemize getirildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Dipten alıp zirveye taşıdılar!
        Bugün Ne Oldu? 11 Mayıs 2026'nın haberleri
        Dursun Özbek'ten Icardi ve sözleşme açıklaması!
        Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri
        Starmer istifa etmeyeceğini yineledi
        SGK uyardı!
        4 ilde yaşandı! 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Bengü'nün gözyaşları
        Sedef Güler davasında ceza açıklandı!
        Üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi
        Beşiktaş'ta kritik toplantı!
        Annesinin sırtında fenomen oldu
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        "Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim"
        Aksu Çayında akıntıya kapılan genç boğuldu
        Öğrenci servis minibüsü bahçeye devrildi: 6 yaralı
        Antalya'da çayda yüzerken kaybolan kişiyi arama çalışması başlatıldı
        Alanya'da engeller sanatla aşıldı "Hayalden Tuvale" sergisi ilgi gördü
        Kumluca'da Gençlik Haftası etkinlikleri başladı
        Serinlemek için Aksu Çayı'na giren 3 gençten biri akıntıya kapılarak kaybol...
