GÜNCELLEME - Antalya'da çayda yüzerken kaybolan kişi ölü olarak bulundu

Antalya'nın Aksu ilçesinde çayda yüzerken kaybolan tarım işçisi, Jandarma Su Altı Arama Kurtarma dalgıçları tarafından ölü olarak bulundu.



Güzeloluk Mahallesi'nde Suriye uyruklu tarım işçisi Ahmet Mahmut Sadık (22) ve iki arkadaşı yüzmek Aksu Çayı'na için girdi.



Sadık, bir süre sonra gözden kayboldu.



İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye, Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.



Arama çalışması başlatan JAK timleri, yaklaşık bir saatlik arama sonucunda Sadık'ın cesedini çaydan çıkardı.



Ceset, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



Jandarma ekiplerinin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

