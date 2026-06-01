İki eliyle aynı anda iki farklı Atatürk portresi çiziyor

Hatay'daki deprem felaketinin ardından Antalya'nın Manavgat ilçesine yerleşen Resulhan Kozan, iki eliyle aynı anda iki farklı tuval üzerine Atatürk portresi çizerek dikkati çekiyor.



Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde doğan ve 6 Şubat 2023'teki merkez üssü Kahramanmaraş depremlerinin ardından ailesiyle Manavgat'ta bir lojmana yerleşen Kozan, çocukluğundan bu yana ilgi duyduğu resim yeteneğini kaldığı odada geliştirdi. İki eline aldığı karakalemlerle aynı anda iki farklı tuvalde çalışabilen Kozan, senkronize şekilde çizdiği Atatürk portreleriyle beğeni topluyor.



Resulhan Kozan, AA muhabirine, resim yapmanın kendisi için sadece bir hobi değil, aynı zamanda deprem sonrası yaşadığı travmayı atlatmasında en büyük destekçi olduğunu söyledi.



Deprem psikolojisinden sanat sayesinde uzaklaştığını anlatan Kozan, "Depremden sonra resim yapmak benim psikolojimi düzeltti. Artık o kötü görüntüler aklımdan çıktı, güzel farklı şeyler aklıma geliyor." dedi.



Ressamlığın kendisine günlük hayatta da pratiklik kazandırdığını vurgulayan Kozan, "Daha hızlı düşünüyor, daha pratik oldum. Sosyal hayatımda daha aktif bir hayatım oluştu. İleride büyük bir ressam olmak ve sergi açmak istiyorum. Bu alanda idolüm dünyaca ünlü Türk ressamımız Osman Hamdi Bey. En büyük hedeflerimden biri de Hatay’da depremde ölen Ahmet arkadaşımın iki elle iki farklı portre resmini çizerek anısını yaşatmak. Yeteneğimin diğer gençlere örnek olmasını isterim. Gençlere, dijital dünyadan çıkarak daha iyi bir yaşam sürmeleri ve huzur bulmaları için resme yönelmelerini tavsiye ederim." diye konuştu.



- "Beynin sağ ve sol lobunu aynı anda çalıştırıyor"



Genç ressamın tekniğini ve çalışmalarını değerlendiren resim öğretmeni Betül Yıldız da iki elle aynı anda resim yapabilmenin hem zihinsel hem de motor beceriler açısından nadir görülen bir yetenek olduğunu söyledi.



Bu tekniğin beynin gelişimine doğrudan katkı sağladığını belirten Yıldız, şunları kaydetti:



"Resim yapmak beynin sağ ve sol lobunu aynı anda çalıştırabilen bir etki sağlar. Bu şekilde de bilişsel ve zihinsel motor becerileri geliştirir. Resim yapan insanlar aynı zamanda çok daha hızlı düşünüp hızlı hareket edebilirler. Resim yapmak stresi azaltır, beyni daha çok çalıştırır. Günümüzde gençlerin sanata ilgisinin azaldığı bir dönemde Resulhan’ın bu yeteneğini keşfedip üzerine düşmesi takdire şayan bir durum. Zor bir şeydir, aynı anda iki elle resim yapabilmek ve de Atatürk portresi gibi zor bir tekniği çalışmak. Kendisini çok başarılı buldum."​​​​​​​

