        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri İki eliyle aynı anda iki farklı Atatürk portresi çiziyor

        İki eliyle aynı anda iki farklı Atatürk portresi çiziyor

        Hatay'daki deprem felaketinin ardından Antalya'nın Manavgat ilçesine yerleşen Resulhan Kozan, iki eliyle aynı anda iki farklı tuval üzerine Atatürk portresi çizerek dikkati çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2026 - 14:31 Güncelleme:
        İki eliyle aynı anda iki farklı Atatürk portresi çiziyor

        Hatay'daki deprem felaketinin ardından Antalya'nın Manavgat ilçesine yerleşen Resulhan Kozan, iki eliyle aynı anda iki farklı tuval üzerine Atatürk portresi çizerek dikkati çekiyor.

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde doğan ve 6 Şubat 2023'teki merkez üssü Kahramanmaraş depremlerinin ardından ailesiyle Manavgat'ta bir lojmana yerleşen Kozan, çocukluğundan bu yana ilgi duyduğu resim yeteneğini kaldığı odada geliştirdi. İki eline aldığı karakalemlerle aynı anda iki farklı tuvalde çalışabilen Kozan, senkronize şekilde çizdiği Atatürk portreleriyle beğeni topluyor.

        Resulhan Kozan, AA muhabirine, resim yapmanın kendisi için sadece bir hobi değil, aynı zamanda deprem sonrası yaşadığı travmayı atlatmasında en büyük destekçi olduğunu söyledi.

        Deprem psikolojisinden sanat sayesinde uzaklaştığını anlatan Kozan, "Depremden sonra resim yapmak benim psikolojimi düzeltti. Artık o kötü görüntüler aklımdan çıktı, güzel farklı şeyler aklıma geliyor." dedi.

        Ressamlığın kendisine günlük hayatta da pratiklik kazandırdığını vurgulayan Kozan, "Daha hızlı düşünüyor, daha pratik oldum. Sosyal hayatımda daha aktif bir hayatım oluştu. İleride büyük bir ressam olmak ve sergi açmak istiyorum. Bu alanda idolüm dünyaca ünlü Türk ressamımız Osman Hamdi Bey. En büyük hedeflerimden biri de Hatay’da depremde ölen Ahmet arkadaşımın iki elle iki farklı portre resmini çizerek anısını yaşatmak. Yeteneğimin diğer gençlere örnek olmasını isterim. Gençlere, dijital dünyadan çıkarak daha iyi bir yaşam sürmeleri ve huzur bulmaları için resme yönelmelerini tavsiye ederim." diye konuştu.

        - "Beynin sağ ve sol lobunu aynı anda çalıştırıyor"

        Genç ressamın tekniğini ve çalışmalarını değerlendiren resim öğretmeni Betül Yıldız da iki elle aynı anda resim yapabilmenin hem zihinsel hem de motor beceriler açısından nadir görülen bir yetenek olduğunu söyledi.

        Bu tekniğin beynin gelişimine doğrudan katkı sağladığını belirten Yıldız, şunları kaydetti:

        "Resim yapmak beynin sağ ve sol lobunu aynı anda çalıştırabilen bir etki sağlar. Bu şekilde de bilişsel ve zihinsel motor becerileri geliştirir. Resim yapan insanlar aynı zamanda çok daha hızlı düşünüp hızlı hareket edebilirler. Resim yapmak stresi azaltır, beyni daha çok çalıştırır. Günümüzde gençlerin sanata ilgisinin azaldığı bir dönemde Resulhan’ın bu yeteneğini keşfedip üzerine düşmesi takdire şayan bir durum. Zor bir şeydir, aynı anda iki elle resim yapabilmek ve de Atatürk portresi gibi zor bir tekniği çalışmak. Kendisini çok başarılı buldum."​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        7 aylık hamile olan Esra'yı kumar mı öldürdü?
        8 kişinin öldüğü kazada yürek yakan trajedi!
        Toyota 23 yıl sonra tahtını kaybetti
        Kardeşinden tam 30 yıl sonra... Gözyaşına boğan kader!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        İlk çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        Google’dan sivrisinek ordusu!
        Beşiktaş'ta ilk aday Italiano!
        İzmir'de Buca Belediyesi'ne operasyon
        "Babamla ilişkinizi öğrendiğimde..."
        A Milli Takım, Kuzey Makedonya karşısında!
        Dünyanın en iyi gastronomi rotaları belli oldu
        ABD - Çin çip savaşında yeni cephe
        Ercan ölü bulunmuştu... Sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Evlendiler
        İstanbul konserine tepki yağdı
        Tokluk hissi yok! 5 yaşında 90 kiloydu
        Arsenal'in final kabusu!
        ABD İran'a, İran Kuveyt'e saldırdı
        Gayrimenkulde bayram molası
