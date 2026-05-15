Kemer'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kiriş Mahallesi'nde yürütülen denetimlerde şüphe üzerine 3 kişiyi durdurdu.



Motosikletli Polis Timleri tarafından yapılan kontrollerde, şüphelilerin yere uyuşturucu madde attıkları yaka kamerası kayıtlarına yansıdı.



Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada ise hassas terazi ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.



Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.



"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen 1 şüpheli ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

