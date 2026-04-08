        Konyaaltı türküleri TRT repertuvarına girdi

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinin yerel anlatılarından ilhamla hazırlanan "Feslikan Zeybeği" ile "Gelin Oynar Çandır Oyun Havası" TRT repertuvarına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 14:39 Güncelleme:
        Konyaaltı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İlçe Belediyesi'nde Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü olarak görev yapan sanatçı İlke Türkdoğan'ın, Konyaaltı'nın geçmişine ait hikayelerden derleyip bestelediği iki türkü, TRT repertuvarına alındı.

        Türkdoğan, eserlerin ortaya çıkış sürecinde bölgenin sözlü tarihinden yararlandıklarını belirtti ve Feslikan isminin hikayesini Halk Oyunları Topluluğu Öğretmeni Mehmet Bağcı ile önceki dönem meclis üyesi Nail Avcı'dan dinlediklerini söyledi. Anlatılan aşk hikayesinin kendisini etkilediğini ve bu doğrultuda zeybek formunda bir melodi oluşturduğunu, sözleri de bu melodi üzerine yazdığını ifade etti.

        Kalıcı eserler ortaya koymaya çalıştıklarını belirten Türkdoğan, "İnsanların hem kültürlerine hem de hayatlarına dokunabilecek işler yapmaya çalışıyoruz. Çok büyük paralar harcayıp göstermelik etkinlikler yapmak yerine nesilden nesile aktarılan eserler ortaya koymaya çalışıyoruz" dedi.

        Feslikan Zeybeği ve Çandır Oyun Havası'nı notalarıyla birlikte TRT’ye gönderdiklerini açıklayan Türkdoğan, TRT Repertuvar Kurulu'nun incelemelerinin ardından olumlu yanıt aldıklarını bildirdi.

        Eserlerin tüm TRT kanallarında, radyolarında, korolarında ve konservatuvarlarında Antalya türküsü olarak seslendirilebileceğini, radyolardan istek yapılabileceğini söyleyen Türkdoğan, vatandaşların eserleri müzik yayını yapan internet sağlayıcıları, sosyal medya platformları ve radyolardan dinleyebileceğini de dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

