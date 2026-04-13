Konyaaltı'da "55 Yaş Üzeri Karma Orkestra Bahar Konseri" düzenlenecek

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde "55 Yaş Üzeri Karma Orkestra Bahar Konseri" gerçekleştirilecek.



Konyaaltı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Müzik Akademisinde eğitim alan kursiyerlerin yeteneklerini sergileyeceği etkinlik, 17 Nisan'da Müzik Akademisi Konser Salonu'nda yapılacak.



Katılımcıların ücretsiz dinleyebileceği konserde A. Vivaldi - Concerto, For Two Violins, Allegro, Yeşilçam film müzikleri, halk ve sanat müziklerinden seçmeler seslendirilecek.



Öte yandan, 19 Nisan'da akademinin "Duygu Dikmen Özçelik Piyano Öğrencileri Konseri" gerçekleştirilecek.



Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, sanatın her yaştan vatandaşın hayatına dokunmasını önemsediklerini belirtti.



Özellikle 55 yaş üzeri kişilerin de aktif şekilde sanatın içinde yer almasının sosyal yaşamı güçlendiren bir örnek olduğunu vurgulayan Kotan, kent sakinlerini konsere davet etti.

