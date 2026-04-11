        Kumluca'da turizmin geleceği çalıştayda ele alındı

        Kumluca Belediyesi ile Akdeniz Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen "Kumluca Turizm Çalıştayı", sektör temsilcileri, akademisyenler ve yerel yöneticileri bir araya getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2026 - 10:21 Güncelleme:
        Çalıştayın açılışında konuşan Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Kumluca'nın tarihi, kültürel mirası ve doğasının turizm için önemli olduğunu söyledi.

        Güneş, çalıştayın ilçe turizmine önemli katkı sunacağına inandığını belirtti.

        Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu da ilçede turizm adına öne çıkabilecek tarihi ve doğal güzelliklerin yanı sıra kültürel ve gastronomik zenginliklerin de bulunduğunu ifade etti.

        Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru İçigen ise Antalya'nın ilçeler bazında turizm gücünün ortaya çıkarılmasını amaçladıklarını söyledi.

        Çalıştay kapsamında Kumluca'nın tarihi mirası, doğal güzellikleri, kültürel yapısı ve gastronomisi değerlendirilirken, turizmde iş birliği, sürdürülebilirlik ve tanıtım başlıkları öne çıktı.

        Çalıştay sonunda katılımcılara teşekkür belgesi verildi.

        Çalıştaya ayrıca Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Atılgan Atılgan, Akdeniz Üniversitesi Turizm Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi Müdürü (TAGUM) Prof. Dr. Murad Alpaslan Kasalak, Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ahmet Coşgun, akademisyenler, sektör temsilcileri ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD ve İran heyetleri Pakistan'da buluştu
        ABD'den hem müzakere hem asker sevkiyatı
        2 belediyede 11 tutuklama
        Fenerbahçe, Kayserispor virajında!
        "Çocuğum var git ne olur yapma" Aynasına vurdu! Dinlemedi...
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Sosyal medya futbolcu olmak isteyen Samson'u konuşuyor
        "İstenmeyen bir çocuktum"
        Köprünün kitabesi çıktı, sırrı çözüldü
        Çocuklarını korumak için canını verdi!
        Artemis II mürettebatı Dünya'ya döndü
        İki kişi sele kapılmıştı... Son anları ortaya çıktı!
        "Önümüzdeki sene daha farklı yerde olacağız!"
        Deport edildi
        Beşiktaş açıkladı: Dev sponsorluk anlaşması!
        38 kent için "sarı" alarm... 6 bölgede yağış var!
        Haftanın Kitapları
        Dublajın altın çağı bitti mi?
        İçindekiler listesi ne anlama geliyor?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
