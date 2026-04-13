        Kuzey Makedonya'da "İklim Kahramanlarımızla Geleceğimizi Yeşillendirelim" projesi gerçekleştirildi

        Antalya Valiliğinin yürütücü olduğu "İklim Kahramanlarımızla Geleceğimizi Yeşillendirelim" isimli proje Kuzey Makedonya'nın Manastır şehrinde gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2026 - 14:13 Güncelleme:
        Valilikten yapılan açıklamada, Mustafa Kemal Atatürk'ün 1896-1899 yıllarında askeri eğitim gördüğü Manastır Askeri İdadisi'nin yer aldığı Manastır'da 23-30 Mart'ta gerçekleştirilen projenin temel amacının, gençlik liderlerinin iklim krizi konusundaki farkındalıklarını artırmak olduğu belirtildi.

        Diğer amaçların, gençlik liderlerinin çevre sorunlarına karşı duyarlılığını geliştirmek, bilgilerin ortak ülkelerdeki gençlik liderlerine aktarılmasıyla çevresel sürdürülebilirlik ve gençliğin güçlendirilmesi üzerinde önemli ve kalıcı etki yaratmak olduğu bildirilen açıklamada, Ankara Gazi Üniversitesi, Kuzey Makedonya, Letonya, Sırbistan, Slovenya ve Almanya'daki ortak kurum ve kuruluşlardan projeye katılan 30 gençlik liderinin çevre sorunlarını tartışarak çözümler üreteceği, elde ettikleri kazanımları kendi ülkelerinde yerel gençlik liderleri ve gençlerle paylaşacağı ifade edildi.

        Proje faaliyetleri kapsamında, Gazi Üniversitesi'nden 3 uzman akademisyen tarafından, hava, toprak, su ve gürültü kirliliği sonucu oluşacak çevre zararını minimuma indirme ve sürdürülebilirlik konusunda sunum ve çeşitli eğitimler verildiği aktarılan açıklamada, eğitim aralarında oyunlar, bilgi yarışmaları, kültür ve doğa gezileri, grup projeleri ve yerel farkındalık etkinlikleri gerçekleştirildiğini bildirildi.

        Proje kapsamında ziyaretler de gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "St. Kliment Ohridski Üniversitesi'nden Prof. Dr. Lela Andreevska öncülüğünde, Proje Koordinatörü Dr. Gülşen Elmas ve proje heyeti tarafından Bitola Belediye Başkanı Toni Konjanovski ziyaret edildi. 29 Mart'ta projemizin Youthpass sertifika töreni Kuzey Makedonya Finans Bakanı Yardımcısı Nikolche Jankulovski'nin katılımıyla gerçekleştirildi. Jankulovski tarafından katılımcıların Youthpass belgeleri takdim edildi. Bizlerle yeni iş birliklerine her zaman açık olduklarını belirten Jankulovski ile yeni projeler için fikir alışverişi yapıldı."

        Açıklamada, projeyi Avrupa çapında yaygınlaştırmak için gerekli ve güncel kaynaklar, bulgular ve en iyi uygulamaların Erasmus+ ve diğer AB programları gibi Avrupa ağlarıyla paylaşılacağı, dijital kitabın Türkiye başta olmak üzere tüm katılımcı ülkelerde ve uluslararası platformlarda paylaşılacağı bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

