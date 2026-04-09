        Mavi Vatan-2026 Tatbikatı, Fiili Atış Safhası faaliyetleriyle tamamlandı

        Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de düzenlenen Mavi Vatan-2026 Tatbikatı'nın son gününde Fiili Atış Safhası faaliyetleri yapıldı.

        Giriş: 09.04.2026 - 15:53 Güncelleme:
        Antalya Beş Adalar mevkisinde yapılan tatbikatı, Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, TCG Anadolu'dan takip etti.

        Tatbikata, Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Sahil Güvenlik Komutanlığından 1 amfibi hücum gemisi, 12 fırkateyn, 4 korvet, 14 hücumbot, 8 denizaltı, 8 mayın avlama gemisi, 16 karakol gemisi, 20 amfibi çıkarma gemisi, 29 yardımcı sınıf gemi, 2 sahil güvenlik gemisi ve 6 sahil güvenlik botu olmak üzere 120 gemi, 50 hava vasıtası ve 15 bin personel katıldı. Tatbikatta ayrıca 5 insansız deniz aracı da görev aldı.

        Tatbikatın son gününde Fiili Atış Safhası faaliyetleri gerçekleştirildi. Bu kapsamda sürüklenen mayın imha edildi, kara bombardıman atışı yapıldı.

        Tatbikat kapsamında Bayraktar TB3 SİHA, TCG Anadolu'dan güvenli bir şekilde kalkış ve iniş yaptı.

        Mavi Vatan-2026 Tatbikatı, katılım sağlayan unsurların geçit töreniyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        İran: Parmaklarımız tetikte, Lübnan'ı yalnız bırakmayacağız
        Bursa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        İranlılar Hamaney için meydanlarda
        ABD, İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Zeytinlikte katledilen genç kız için karar!
        Kızıyla ilk kez dışarıda
        Termometre düşüyor... Birçok kente kar geliyor!
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        CHP Ankara İl Başkanı gözaltına alındı
        MİT paylaştı: 86 yıllık istihbaratın raporu
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Sözlü savaş kızıştı
        "Kocaelispor benzer bir muamele görecek!"
        11 Mart taslağına dikkat!
        Peruğunu çıkardı
        Kim bu 'Kara Kızlar?
