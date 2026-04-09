MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Kılınç, Antalya'da incelemelerde bulundu

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Erdal Kılınç, Antalya'da ölçme ve değerlendirme alanına yönelik yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 81 ilden öğretmenlerin katılımıyla Öğretmenevi'nde düzenlenen "Sınav Tedbir Hizmeti Eğitici Eğitimi" etkinliğinin açılışı yapıldı.



Etkinliğe katılan Kılınç, özel gereksinimli bireylerin sınav süreçlerinde daha etkin desteklenmesine yönelik eğitimlerin önemli olduğunu belirtti.





Programın ardından Kılınç, Kepez'deki Hüseyin Avni Çöllü Ortaokulu ve Hacı Çetin Babüroğlu Ortaokulu'nda "Ülke Geneli Ortak Sınav" uygulamalarını inceledi.



Sınav süreçlerine ilişkin yürütülen çalışmaları değerlendiren Kılınç, uygulamaların eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirdiğini belirtti.





Ayrıca, Kepez Şerife Tufan İlkokulu'nda da üst düzey bilişsel becerilerini ölçmeye yönelik uygulanan "Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE)" çalışmasının sınıf ortamındaki yansımaları gözlemlendi.





Ziyaretlerde Kılınç'a, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş eşlik etti.

