        Serikspor-İmaj Altyapı Vanspor FK maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında konuk ettiği İmaj Altyapı Vanspor FK'ye 6-1 yenilen Serikspor'da teknik direktör Branimir Petrovic, rakiplerinin galibiyeti hak ettiğini belirterek alınan sonuçtan dolayı camiadan özür diledi.

        Giriş: 08.04.2026 - 18:39 Güncelleme:
        Serikspor-İmaj Altyapı Vanspor FK maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında konuk ettiği İmaj Altyapı Vanspor FK'ye 6-1 yenilen Serikspor'da teknik direktör Branimir Petrovic, rakiplerinin galibiyeti hak ettiğini belirterek alınan sonuçtan dolayı camiadan özür diledi.

        Petrovic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Van ekibinin futbol disiplini açısından kendilerine önemli bir ders verdiğini söyledi.

        Takım olarak sahada beklenen performansı sergileyemediklerini ifade eden Petrovic, şunları kaydetti:

        "Takım bugün takım gibi görünmüyordu ve bunun sorumlusu benim. Futbol ve hayat devam ediyor. Demek ki bu süreçlerden geçmemiz gerekiyor. Üç gün sonra bizi yeni bir maç bekliyor. Henüz hiçbir şeyi kaybetmiş değiliz, sonuna kadar çabalayacağız. Taraftarımızdan ve takımımdan özür dilerim."




        - İmaj Altyapı Vanspor FK cephesi

        İmaj Altyapı Vanspor FK Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz ise iki takım için de hem mental hem de taktiksel açıdan zor bir müsabakayı geride bıraktıklarını dile getirdi.

        Futbolcularının yüksek motivasyonla oynadığını vurgulayan Korkmaz, "Son haftalardaki kötü gidişatın ardından motive olunması zor bir maçtı. Ancak oyuncularım işlerine ne kadar saygılı olduklarını gösterdi. Bu galibiyeti her şartta bizi destekleyen Vanspor taraftarına armağan ediyorum." dedi.

        Korkmaz, ligdeki konumları ile gelecek sezon planlamaları hakkında şunları söyledi:


        "Vanspor bu lige yeni çıkmış bir takım. İlk geldiğimizde ligde rahat kalmayı ve önümüzdeki yılı planlamayı hedeflemiştik. Play-off için matematiksel olarak şansımız devam ediyor ancak asıl hedefimiz bu baremin hemen altında ligi bitirebilmek. Play-off oynayamasak bile bu büyük camianın uzun yıllar sonra 1. Lig'e dönmesi ve kuvvetli bir takım kimliği inşa etmesi adına bu sezon önemli bir adım olmuştur."​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        İran: İlk gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
        İran: İlk gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
        Bugün Ne Oldu? 8 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 8 Nisan 2026'nın haberleri
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        Kentsel dönüşüm kredisine yoğun ilgi
        Kentsel dönüşüm kredisine yoğun ilgi
        MASAK'ın eski başkan yardımcısı gözaltında
        MASAK'ın eski başkan yardımcısı gözaltında
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        İspanya'da kiracılar, "kira ödememe" eylemi başlatıyor
        İspanya'da kiracılar, "kira ödememe" eylemi başlatıyor
        Ateşkeste Türkiye'nin diplomatik çabası
        Ateşkeste Türkiye'nin diplomatik çabası
        'Suça Sürüklenen Çocuklar Çalıştayı' düzenlendi
        'Suça Sürüklenen Çocuklar Çalıştayı' düzenlendi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Çinli şirket Brezilya'da kara listeye alındı
        Çinli şirket Brezilya'da kara listeye alındı
        YouTube’dan 15 yaş altı açıklaması
        YouTube’dan 15 yaş altı açıklaması
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Terörist, eşini yakınlarının yanına bırakıp eyleme gitmiş!
        Terörist, eşini yakınlarının yanına bırakıp eyleme gitmiş!
        PFDK sevkleri açıklandı!
        PFDK sevkleri açıklandı!
        Melek Mosso için adli kontrole itiraz!
        Melek Mosso için adli kontrole itiraz!
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        81 ili minyatüre dönüştürdük

