        Side Antik Kenti'nin ikinci ana kapısına uzanan cadde gün yüzüne çıkarıldı

        Side Antik Kenti'nin ikinci ana kapısına uzanan cadde gün yüzüne çıkarıldı

        SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Side Antik Kenti'nin ikinci ana kapısına uzanan antik cadde ve çevresindeki bazı sokaklar gün yüzüne çıkarıldı.

        Giriş: 01.06.2026 - 11:00 Güncelleme:
        Antik dönemde Pamfilya'nın en önemli liman kenti olan Side'de, 1947'de başlatılan kazı çalışmaları aralıksız devam ediyor.

        Tiyatrosu, Athena ve Apollon tapınakları, hamamları, anıtsal çeşmesi, sütunlu caddesi ve müzeleriyle ön plana çıkan antik kent, ziyaretçilerini zamanda tarihi bir yolculuğa çıkarıyor.

        Kültür ve Turizm Bakanlığının Geleceğe Miras Projesi kapsamında son yıllarda kazı ve restorasyon çalışmalarının hızlandırıldığı Side'de kentin iki ana giriş kapısından biri olan doğu kapısına uzanan antik cadde ile çevresindeki sokaklar ortaya çıkarıldı.

        Side Antik Kenti Kazı Başkanı ve Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feriştah Alanyalı, AA muhabirine, caddenin açılmasının antik kent açısından önemli olduğunu söyledi.

        - "Sokağı açarken bölgenin tarihsel süreçlerini tespit etme fırsatı yakaladık"

        Doğu kapısının antik dönemde kentin iki ana kapısından biri olduğunu belirten Alanyalı, "Doğu kapısına uzanan caddeyi açtık. Kentin tarihine ve tarihsel evrelerine ait önemli bilgiler edindik. Erken imparatorluk döneminde inşa edilmiş bir caddenin kullanımını evreleriyle tespit ettik. Ayrıca bu caddenin güneyine açılan sokakta da daha önce hiç kazı yapılmamıştı. Sokağı açarken bölgenin tarihsel süreçlerini tespit etme ve yorumlama fırsatı yakaladık." dedi.

        Antik kentte bu yıl kara ve deniz surları bölümünde kazı çalışmaları yapmayı planladıklarını dile getiren Alanyalı, kentin deniz surlarındaki kazıları tamamladıktan sonra güçlendirilen surların kontrollü bir sınır oluşturacağını ifade etti.

        - "Bölgede irili ufaklı başka limanlar olduğunu tespit ettik"

        Side'nin Akdeniz ticaretinin önemli bir parçası olduğunu ve son yıllarda yaptıkları çalışmalarda Alara Çayı'nın kenarında bronz çağa ait gemi çapası bulunduğunu kaydeden Alanyalı, bu durumun milattan önce 2000'li yıllarda da bölgede yoğun bir deniz ticaretinin olduğunu açıkça gösterdiğine işaret etti.

        Side'nin Ege ve Karadeniz'den insanların geldiği, ticaret yaptığı kozmopolit bir kent olduğunu buluntuların yardımıyla anlayabildiklerini aktaran Alanyalı, şunları kaydetti:

        "Side önemli bir deniz kenti ama aynı zamanda Melas Nehri'nin getirdiği alüvyonlu topraklar dolayısıyla bir tarım kenti. Suyla gelen kumullar bir süre sonra limanı hızla dolduruyor. Limanı sürekli temizliyorlar ama Sideliler bir süre sonra limanın yerini değiştirmek zorunda kalıyor. Yaptığımız çalışmalarda bölgede irili ufaklı başka limanlar olduğunu tespit ettik."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İlk çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        Netanyahu'dan Beyrut'a saldırı talimatı
        ABD İran'a, İran Kuveyt'e saldırdı
        Trump: İran gerçekten anlaşma yapmak istiyor
        Google’dan sivrisinek ordusu!
        A Milli Takım, Kuzey Makedonya karşısında!
        Kabine Beştepe'de toplanıyor
        Gayrimenkulde bayram molası
        Yol verme kavgasında ağır bilanço! Ölü sayısı 3'e yükseldi!
        Karlar eriyince ortaya çıktı
        İzmir'de Buca Belediyesi'ne operasyon
        Dünyanın en iyi gastronomi rotaları belli oldu
        İstanbul konserine tepki yağdı
        Ağabey kardeşi silahla taradı... Bir aileye kanlı pusu!
        Bir aileden geriye sadece çocuk kaldı!
        Dünyanın en nadir hastalığı!
        Doblo yuvasına dönüyor
        Evi, dükkanı, arsası olanlar dikkat!
        Zaman aşımına dikkat!
        Dünya nüfusunun yüzde 55’i bu çemberin içinde yaşıyor!
