Ardahan-Ardanuç kara yoluna düşen kaya parçaları vatandaşlarca temizlendi

Ardahan-Ardanuç kara yolunda yola düşen kaya parçaları vatandaşlarca temizlendi. İlkbaharda karların erimesiyle birlikte Ardahan-Ardanuç kara yolunun Bağdeşen köyü ile Bülbülan Yaylası arasındaki bölümünde yola iri kaya parçaları düştü. Yol güzergahından geçen bazı sürücüler, ulaşımda tehlike oluşturan kaya parçalarını kendi imkanlarıyla yoldan kaldırdı. Bölgede ilkbahar döneminde karların erimesi nedeniyle zaman zaman yamaçlardan kopan kaya parçalarının sürücüler için risk oluşturduğu bildirildi.

