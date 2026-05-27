Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Başbakan Menderes'in hemşehrileri 27 Mayıs darbesinin acısını unutmuyor

        Başbakan Menderes'in hemşehrileri 27 Mayıs darbesinin acısını unutmuyor

        FERDİ UZUN - Merhum Başbakan Adnan Menderes'in Aydın'ın Koçarlı ilçesindeki hemşehrileri, Anayasa ve TBMM'nin feshi, Başbakan Menderes ve iki bakanının idamıyla sonuçlanan 27 Mayıs 1960 darbesinin acısını unutamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2026 - 11:03 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başbakan Menderes'in hemşehrileri 27 Mayıs darbesinin acısını unutmuyor

        FERDİ UZUN - Merhum Başbakan Adnan Menderes'in Aydın'ın Koçarlı ilçesindeki hemşehrileri, Anayasa ve TBMM'nin feshi, Başbakan Menderes ve iki bakanının idamıyla sonuçlanan 27 Mayıs 1960 darbesinin acısını unutamıyor.

        Türk demokrasi tarihinin kara lekelerinden 27 Mayıs 1960 darbesinin üzerinden 66 yıl geçti.

        Darbenin ardından idam edilen Başbakan Adnan Menderes'in memleketi Aydın'da olayın acısı tazeliğini koruyor. Menderes'in doğup büyüdüğü Koçarlı ilçesi Çakırbeyli Mahallesi'nde hüzün, ilk günkü gibi sürüyor.

        - "Vatandaşa hizmet etmek miydi suçu?"

        Çakırbeyli Mahalle Muhtarı Özer Orçan, AA muhabirine, her 27 Mayıs'ı hüzünle karşıladıklarını söyledi.

        Darbelerin birçok acı yaşattığını anlatan Orçan, "Eğer 27 Mayıs'ta, 15 Temmuz'da olduğu gibi o yürekli insanlar olsaydı, Sayın Cumhurbaşkanımız gibi dik durabilseydi herkes, bunları yaşamazdık. Yani o zaman için farklıydı, şimdi çok farklı." dedi.

        Orçan, Menderes'in vatandaşa hizmet ettiğini ifade ederek, "Darbe neden oldu? Vatandaşa hizmet etmek miydi suçu? Kendi toprağına reform yapıp, vatandaşa dağıtıp, belli kısımda çok küçük bir ücret karşılığında vatandaşları toprak sahibi yapmak mı, suç bu mu? Ülkeye hizmet etmek mi? Okul, yol yapmak mı? Darbe bunun için mi oldu? Kimse de hala bunu açıklık getirmedi." ifadelerini kullandı.

        Menderes'in köylüyü çok sevdiğini dile getiren Orçan, şöyle devam etti:

        "Menderes köylü babasıydı. Rahmetli babam anlatırdı bana, buraya gelince korumalarına 'bana burada sinek dahi dokunamaz. Gelmeyin arkamdan' diyormuş. Biz hala ondan aldığımız toprakları kullanıyoruz, başka gelirimiz de yok. Çocuklarımızın karnı onun toprakları sayesinde hala doyuyor."

        - "Bu bölgeye büyük yararları olmuş her yönden"

        Mahalle sakinlerinden 80 yaşındaki Ahmet Yılmaz da 27 Mayıs'ın demokrasiye vurulmuş bir darbe olduğunu söyledi.

        Adnan Menderes'in köylüye çok yardım ettiğini anlatan Yılmaz, kendi arazilerini cüzi fiyatla, taksitler halinde ödemek üzere köylülere verdiğini belirtti.

        Adil Ünsal ise darbelerin hiçbir zaman halkın yararına olmadığını vurgulayarak, "1960, 1980 darbesi de demokrasiye vurulan bir darbe olarak yani halka yansıyor. Dolayısıyla hem ekonomik yönden hem de farklı açıdan halka büyük bir darbe olmuş oluyor." dedi.

        Hemşehrileri Menderes'in acısının taze olduğunu anlatan Ünsal, şunları kaydetti:

        "Buradan çıkmış bir başbakan. Bu bölgeye büyük yararları olmuş her yönden. Ama neticede istenmeyen bir şekilde sonuçlanmış."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Acemi kasaplar hastanelere koştu!
        Acemi kasaplar hastanelere koştu!
        Bir bayram klasiği; kaçan kurbanlıklar... İpini koparan kaçtı!
        Bir bayram klasiği; kaçan kurbanlıklar... İpini koparan kaçtı!
        190 bin araç! Bodrum, Marmaris ve Datça'ya akın ettiler!
        190 bin araç! Bodrum, Marmaris ve Datça'ya akın ettiler!
        Arda Güler'den Dünya Kupası sözleri!
        Arda Güler'den Dünya Kupası sözleri!
        Kurban Bayramı paylaşımı
        Kurban Bayramı paylaşımı
        MHP lideri Bahçeli'den CHP ve 'Mutlak butlan" açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den CHP ve 'Mutlak butlan" açıklaması
        CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den yeni parti açıklaması
        CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den yeni parti açıklaması
        İçki içmedikleri halde vücutları alkol üretiyor
        İçki içmedikleri halde vücutları alkol üretiyor
        Bayram sabahı büyük acı... 10 yaşında hayata uçurumda veda!
        Bayram sabahı büyük acı... 10 yaşında hayata uçurumda veda!
        "Murat'ı ben tavladım"
        "Murat'ı ben tavladım"
        Kılıçdaroğlu'ndan TBMM'ye 'Özgür Özel' başvurusu
        Kılıçdaroğlu'ndan TBMM'ye 'Özgür Özel' başvurusu
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Beşiktaş'tan Filipe Luis'e resmi teklif!
        Beşiktaş'tan Filipe Luis'e resmi teklif!
        İki kardeş 4 yıl arayla aynı kaderi paylaştı!
        İki kardeş 4 yıl arayla aynı kaderi paylaştı!
        Sara'dan Aston Villa'ya yeşil ışık!
        Sara'dan Aston Villa'ya yeşil ışık!
        Garajdaki gizli kaykay nerede?
        Garajdaki gizli kaykay nerede?
        35 yıl boyunca tüm haberleri kaydetti
        35 yıl boyunca tüm haberleri kaydetti
        3 bölgede sağanak! Sıcaklıklar artıyor
        3 bölgede sağanak! Sıcaklıklar artıyor
        Tam 14 saat süren film!
        Tam 14 saat süren film!
        Orta sahaya Çek dinamo!
        Orta sahaya Çek dinamo!

        Benzer Haberler

        Aydınlı sporculardan Konya'da madalya yağmuru
        Aydınlı sporculardan Konya'da madalya yağmuru
        Aydınlı sporculardan Türkiye Şampiyonası'nda çifte başarı
        Aydınlı sporculardan Türkiye Şampiyonası'nda çifte başarı
        Başkan Erol'dan Buharkentlilere bayramlaşma daveti
        Başkan Erol'dan Buharkentlilere bayramlaşma daveti
        FTYF Formula Kite - Wingfoil yarışları bayramda da Didim'de devam ediyor
        FTYF Formula Kite - Wingfoil yarışları bayramda da Didim'de devam ediyor
        Aydın'da Kurban Bayramı boyunca denetimler sürecek
        Aydın'da Kurban Bayramı boyunca denetimler sürecek
        Aydın İl Sağlık Müdürü Şenkul'dan hastalara ve personele bayram ziyareti
        Aydın İl Sağlık Müdürü Şenkul'dan hastalara ve personele bayram ziyareti