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        Kızına destek için girdiği sınavda üniversiteyi kazandı, okul arkadaşı oldu

        MİRAÇ KAYA/SAMİ SELAHATTİN YILDIZ - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Zübeyde Karsız, kızının Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecinde yaşadığı stresi paylaşmak için başladığı hazırlık maratonunun sonunda sınavı kazanarak 3 yıldır evladıyla aynı üniversitede eğitim görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 11:02 Güncelleme:
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        Kızına destek için girdiği sınavda üniversiteyi kazandı, okul arkadaşı oldu

        MİRAÇ KAYA/SAMİ SELAHATTİN YILDIZ - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Zübeyde Karsız, kızının Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecinde yaşadığı stresi paylaşmak için başladığı hazırlık maratonunun sonunda sınavı kazanarak 3 yıldır evladıyla aynı üniversitede eğitim görüyor.

        İstanbul'da yaşayan Zübeyde Karsız, 3 yıl önce kızı Fatma Zehra'nın (21) sınav stresini azaltmak için onunla birlikte ders çalışmaya başladı.

        Kızıyla birlikte YKS'ye giren Karsız, aldığı puanla Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü'nü, kızı Fatma Zehra Karsız ise Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü'nü tercih etti.

        Kızıyla 3 yıldır aynı üniversitede eğitim gören Karsız, hem üniversite okumanın hem de kızının yanında olmanın mutluluğunu yaşıyor.

        Zübeyde Karsız, derslerinden arta kalan zamanlarda da üniversitede yarı zamanlı çalışarak evinin geçimine de katkıda bulunuyor.

        - "Üniversite eğitimi almaktan ve kızımla aynı kampüste bulunmaktan mutluyum"

        Anne Zübeyde Karsız, AA muhabirine, kızını yalnız bırakmamak için İstanbul'daki yaşam düzenini geride bırakarak Bandırma'ya taşındığını söyledi.

        Kararının hayatındaki önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirten Karsız, "Kızımı yalnız bırakmamak benim için radikal bir karardı ancak bir an olsun tereddüt etmedim. Bugün hem üniversite eğitimi almanın hem de kızımla aynı kampüste bulunmanın mutluluğunu yaşıyorum." dedi.

        Karsız, derslerinde ihtiyaç duyduğu konularda kızından destek aldığını anlatarak, zaman zaman birlikte ders çalıştıklarını ifade etti.

        - "Birlikte ders çalışıyor, gerektiğinde birbirimize destek veriyoruz"

        Fatma Zehra Karsız da annesiyle aynı üniversitede okumanın kendisine önemli bir destek sağladığını belirterek, "Hem eğitim hayatında hem günlük yaşamda birbirimize yardımcı oluyoruz. Birlikte ders çalışıyor, gerektiğinde birbirimize destek veriyoruz." diye konuştu.

        Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Boz ise anne ve kızın aynı üniversitede öğrenim görmesinin kendilerini memnun ettiğini belirterek, eğitim hayatlarında başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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