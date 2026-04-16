"Astoria Grande" kruvaziyeri 874 yolcusuyla Amasra'ya geldi
Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Amasra Limanı'na demirledi.
Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Amasra Limanı'na demirledi.
Bartın'ın tarihi geçmişi ve doğasıyla ünlü turizm merkezi Amasra'ya 874 yolcu ve 452 kişilik mürettebatıyla gelen 193 metre uzunluğundaki, 30 metre genişliğindeki 11 katlı gemi, 3 Ağustos 2022'den bu yana ilçeye 94'üncü seferini gerçekleştirdi.
İşlemleri tamamlanan ve liman çıkışında Rusça broşürler verilen turistler, Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü gibi tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı.
Amasra'ya 2022'den bu yana 79 bin 320 turist getiren geminin akşam saatlerinde Soçi'ye döneceği öğrenildi.
