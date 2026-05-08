Bartın'da elektrik akımına kapılan işçi öldü

Bartın'ın Amasra ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cumayanı köyünde 10 gün önce elektrik hattı yenileme ve bakım çalışmaları için elektrik direğine çıkan Ramazan Yeşilsu (40), akıma kapılarak yaralandı. Ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan ve burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara Bilkent Şehir Hastanesine sevk edilen Yeşilsu, kurtarılamadı.

