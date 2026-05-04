        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri Bartın'da sel afeti saha tatbikatı gerçekleştirildi

        Bartın Kozcağız Barajı mevkisinde 184 personelin katılımıyla sel afeti saha tatbikatı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2026 - 16:18 Güncelleme:
        Senaryo gereği, kent genelinde saat 08.00 sıralarında başlayan yağışla metrekareye 200 kilogram yağış düşmesi üzerine Kozcağız beldesinde sel meydana geldiği ihbarı yapıldı.

        Beldenin bazı noktalarında yaşanan mahsur kalma, sel sularına kapılma, yıkılan evden kurtarma olaylarına AFAD, UMKE, Sahil Güvenlik, polis, jandarma ve itfaiye ile çeşitli kurum ve kuruluşlara bağlı arama kurtarma ve sağlık ekipleri müdahale etti.

        Bazı görevliler ise saha koordinasyon merkezi, kayıt masası, barınma çadırları, personel konuşlanma alanları ve iaşe alanları oluşturdu.

        Senaryo gereği, Kozcağız Barajı mevkisinde ve yıkılan bir evde mahsur kalanların kurtarılması için bölgeye ekipler yönlendirildi. Mahsur kalanlar, Sahil Güvenlik, itfaiye, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi, AFAD ve UMKE ekiplerince kurtarıldı. Şarköy köyündeki baraj çevresinde hayvan otlatırken ve balık tutarken sel sularının yükselmesiyle mahsur kalan 8 kişi, Sahil Güvenlik ve AFAD botlarına alınarak güvenli alana getirildi, bir evde mahsur kalan 3 kişi de itfaiye sepetleriyle kurtarılarak kentteki çeşitli yurtlara yerleştirildi.

        Eş zamanlı olarak onarım, temizlik ve hasar tespit çalışmaları da yapılan tatbikatta 2 bot, 34 araç ve 184 personel görev aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

