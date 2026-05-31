Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri Batman'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Batman'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Batman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2026 - 13:09 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Batman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Sosyal medya üzerinden dün Barış A. ile A.K. henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

        Bunun üzerine akrabalarını ve arkadaşlarını yanına alan taraflar Petrolkent Mahallesi'nde buluştu.


        Burada devam eden tartışma silahlı kavgaya dönüştü.


        Kavgada yaralanan Barış A. ile İ.K. yakınları tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı


        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılardan Barış A, kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Firari 2 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran: Düşmanın sözlerine güvenimiz yok
        İran: Düşmanın sözlerine güvenimiz yok
        Trump İran ile anlaşma taslağında değişiklik istedi mi?
        Trump İran ile anlaşma taslağında değişiklik istedi mi?
        Bariyerlere çarptı! 8 ölü, 33 yaralı...
        Bariyerlere çarptı! 8 ölü, 33 yaralı...
        Milli Takım'ın konuğu Kuzey Makedonya!
        Milli Takım'ın konuğu Kuzey Makedonya!
        Barışma görüşmesinde cinayet
        Barışma görüşmesinde cinayet
        Tahran'da ABD-İsrail protestosu
        Tahran'da ABD-İsrail protestosu
        Leao'dan F.Bahçe ve G.Saray'a müjde!
        Leao'dan F.Bahçe ve G.Saray'a müjde!
        Ozan Güven açıklaması yaptı
        Ozan Güven açıklaması yaptı
        Hans isimli atın hilesini bilim insanları ortaya çıkardı
        Hans isimli atın hilesini bilim insanları ortaya çıkardı
        Bayram tatilinde son gün trafiği!
        Bayram tatilinde son gün trafiği!
        “Kıyamet kasası” olarak anılan Svalbard Tohum Deposu
        “Kıyamet kasası” olarak anılan Svalbard Tohum Deposu
        Fotomodel Hülya vahşice öldürüldü! Ne kesik başı bulundu ne de katili!
        Fotomodel Hülya vahşice öldürüldü! Ne kesik başı bulundu ne de katili!
        Zamana direnen tarihin hafıza kartı
        Zamana direnen tarihin hafıza kartı
        Sıcaklıklar artıyor! Şiddetli rüzgar uyarısı var!
        Sıcaklıklar artıyor! Şiddetli rüzgar uyarısı var!
        Bodrum ziyareti
        Bodrum ziyareti
        İstanbul'da Kanye West rüzgarı
        İstanbul'da Kanye West rüzgarı
        Avrupa'nın en büyüğü PSG!
        Avrupa'nın en büyüğü PSG!
        Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde
        Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde
        Arkadaşlarla tatil neşesi
        Arkadaşlarla tatil neşesi
        Telif hakkından vazgeçilen icatlar
        Telif hakkından vazgeçilen icatlar

        Benzer Haberler

        Batman'da otomobil direğe çarptı, baba ve oğlu yaralandı
        Batman'da otomobil direğe çarptı, baba ve oğlu yaralandı
        Batman Çayı'nda mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı
        Batman Çayı'nda mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı
        Batman'da park halindeki hafif ticari araç yandı
        Batman'da park halindeki hafif ticari araç yandı
        Batman'da mahsur kalan piknikçiler botla kurtarıldı
        Batman'da mahsur kalan piknikçiler botla kurtarıldı
        Batman'da park halindeki hafif ticari araç alevlere teslim oldu
        Batman'da park halindeki hafif ticari araç alevlere teslim oldu
        Ters laleler Sason yaylalarını renklendirdi
        Ters laleler Sason yaylalarını renklendirdi