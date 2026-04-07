Bilecik'te ilkokul öğrencileri kendi yetiştirdikleri meşe fidanlarını toprakla buluşturdu

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde ilkokul öğrencileri kendi yetiştirdikleri meşe fidanlarını toprakla buluşturdu.





Atatürk İlkokulu öğrencileri, okul yönetimi ve öğretmenlerin katılımıyla Kınık köyünde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, doğa sevgisini pekiştirmek ve çevre bilinci kazanmak amacıyla hazırladıkları fidanları dikti.





Orman İşletme Şefliği personelinin gözetiminde gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilere ormanların önemi, doğa bilinci ve orman yangınlarına karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirme yapıldı.





Uygulamalı anlatımlar sayesinde öğrenciler hem fidan dikimini öğrendi hem de doğal çevrenin korunmasına yönelik farkındalık kazandı.



Etkinlik, öğrencilerin diktikleri fidanlara can suyu vermesiyle sona erdi.

