Bingöl Valisi Çelik, Kentpark Projesi inşaatında incelemede bulundu
Bingöl Valisi Cahit Çelik, yapımı süren Kentpark Projesi inşaatında incelemelerde bulundu.
Giriş: 09.04.2026 - 17:16
Simani Mahallesi'nde yürütülen çalışmaları inceleyen Çelik, proje koordinatörü Fahri Değerli'den çalışma hakkında bilgi aldı.
Vali Çelik Kentpark Projesi'nin vatandaşların sosyal yaşamına önemli katkı sunacağını söyledi.
Çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirten Çelik, projenin planlanan takvim doğrultusunda tamamlanacağını kaydetti.
