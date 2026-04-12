        Bitlis'te yolu kapanan köyde rahatsızlanan kadın, ekiplerin çabasıyla hastaneye ulaştırıldı

        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan 56 yaşındaki kadın, ekiplerin 5 saatlik çalışmasıyla hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2026 - 13:13 Güncelleme:
        İlçeye bağlı Cihangir köyünde yaşayan Hatun Arslan'ın rahatsızlanması üzerine ailesi 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talebinde bulundu.

        Köy yolunun kapalı olması nedeniyle bölgeye İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri sevk edildi.

        Yolun iş makineleriyle açılması sonucu köye ulaşan sağlık ekipleri, evde müdahalesini yaptıkları hastayı ambulansla hastaneye kaldırdı.

        Ekiplerin 5 saatlik çalışması sonucu hastaneye götürülen kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        İş makinesi operatörü Cihangir Günay, basın mensuplarına, yıllardır operatörlük yaptığını, daha önce bu kadar kar yağışıyla karşılaşmadığını söyledi.

        Nisan ayında sulu ve ağır bir kar yağdığını belirten Günay, bu nedenle çalışmalarının zorlaştığını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

