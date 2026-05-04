Milli Savunma Bakan Yardımcısı Ayhan, Bolu'da TÜGVA İhtisas Akademi Lansman Programı'nda konuştu:

Ayhan, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilciliği ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi işbirliğiyle üniversitenin konferans salonunda "Türkiye Yüzyılı" temasıyla düzenlenen İhtisas Akademi Lansman Programı'na katıldı.



Türkiye Yüzyılı'nın bir slogan değil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılmış bir devlet aklı, bir tarihsel zorunluluk, tüketen değil üreten, bekleyen değil inşa eden Türkiye'nin adı olduğuna işaret eden Ayhan, Türkiye Yüzyılı'nın bir milletin öz güvenini yeniden inşa etme süreci olduğunu kaydetti.



Ayhan, "Türk savunma mühendisi yurt dışına bir konferansa gittiğinde şunu sorardı kendisine, 'Acaba onlar benim söylediklerimi ciddiye alırlar mı?' Bugün aynı mühendis aynı konferansa gidiyor, ama bu sefer kürsüye çıkıyor ve dünyaya Türkiye teknolojisini anlatıyor. Bir zamanlar 'Yapamazsınız' denilen her şey bugün Türkiye'nin imza attığı alanlar haline dönmüştür. Artık biz şunu söyleyebiliyoruz, 'Biz de yapabiliriz' demiyoruz, artık 'Biz yapıyoruz' diyebiliyoruz." ifadelerini kullandı.





1970'lerin sonunda savunma sanayisinde yerlilik oranının yüzde 10'ların altında olduğuna dikkati çeken Ayhan, "Bir iki civata, bir iki kaporta ve benzeri imalat yapılabilirdi. Her türlü sistem dışarıdan geliyordu. Her yedek parça için bir izin bekleniyordu. Her şey izinleydi, silah dahi. Paran olsa bile mümkün değil. Ocak aldın, parasını ödedin, bir modernizasyon yapmak istesen de izin alacaksın. Bu tablo kabul edilemezdi, kabul de edilmedi. Biz de yapabiliriz inancını milletimizin zihnine yerleştirdik. O inancın meyveleri birer birer gökyüzüne yükseliyor." değerlendirmesinde bulundu.



Hava, kara ve deniz savunma alanında büyük bir dönüşümün yaşandığını aktaran Ayhan, şöyle devam etti:





"Yaşamaya da devam ediyoruz. Artık kendi tankımızı, zırhlı aracımızı, savaş gemimizi, İHA ve SiHA'larımızı tasarlıyor, üretiyor, ihraç ediyoruz. Özellikle hava savunma sistemlerimizle gökyüzümüzü daha güvenli hale getiriyoruz. Şu an huzurluysak 7/24 gerek havada gerek karada gerekse denizlerde devletin gözü ve kulağı vardır. Hava savunma sistemlerimiz ülkemizin semalarını koruyan güçlü kalkan oldular. Çelik Kubbe bittiğinde dünyada eşi benzeri yoktur. Bu başarıların temelinde yerli ve milli savunma sanayi hamlesi yatıyor. 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' ifadesini korumak için savunma sanayinde güçlüyüz. Bugün Orta Doğu'da arabuluculuk noktasında ana motor isek bu güç sayesinde. 'Masada ya da sahada değilsen, bunlarda yoksan menüdesin' diyor. Bu ifade çok manalı ve anlamlıdır."





Konuşmanın ardından Ayhan, öğrencilerin sorularını yanıtladı.



Programa Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Faruk Yiğit, TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Selim Özaltun, TÜGVA Bolu İl Başkanı Muhammet Mustafa Özdere ve öğrenciler katıldı.



