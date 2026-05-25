Burdur'da eski eşini silahla yaralayan şüpheli yakalandı
Burdur'da eski eşini silahla yaraladıktan sonra kaçan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.
Merkeze bağlı Çallıca köyünde 25 Mayıs'ta boşandığı eşini tabancayla vurduktan sonra kaçan şüpheli Veli Ö'nün yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu şüpheli Veli Ö. gözaltına alındı.
Merkeze bağlı Çallıca köyünde 25 Mayıs'ta Veli Ö. (46), tartıştığı eski eşi Sadet Ö'yü (45) tabancayla yaralayıp olay yerinden kaçmıştı.
Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Sadet Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilmişti.
