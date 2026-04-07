Burdur'da kayıp olarak aranan 82 yaşındaki kadın ölü bulundu

Burdur'da hakkında kayıp ihbarı bulunan Alzheimer hastası kadın ölü bulundu. Yazıköy köyünde Alzheimer hastası Yaşar Kubuz (82) sabah saatlerinde evinden ayrıldı. Yaşlı kadının eve dönmemesi üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Jandarma ekipleri ve iz takip köpeğince yürütülen arama çalışmalarında Kubuz, Yazıköy Deresi kenarında hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekibince yapılan kontrollerde Kubuz'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı kadının cenazesi incelemenin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

