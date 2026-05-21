        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri Burdur'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2026 - 14:27 Güncelleme:
        Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Millet Kıraathanesi Gar Atölyesi'nde kutlamalar kapsamında düzenlenen etkinlikte, geçmişten gelen köklü mirasın geleceğe taşınmasının önemli olduğunu söyledi.

        Gastronominin kültürün önemli unsurlarından biri olduğunu belirten Bilgihan, "Bu kültürü de gelecek kuşaklara aktarabilmek ve aynı zamanda yaşayabilmek için de buradayız. Haftamız hayırlı olsun. Bereketli geçmesini diliyoruz." dedi.

        Burdur Lokantacılar ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı Hakan Kandemir katılanlara kente özgü lezzetleri tanıttı.

        Katılımcılar, Burdur şiş, keşkek, kavut çorbası, erişte pilavı, ceviz ezmesi, gül şerbeti, çörek otlu kahve, sarma aşı, Belenli fasulyesi, Burdur bisküvisi, kabak helvası gibi yiyeceklerin tadımını yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        MGM'den 15 kent için "sarı" alarm verildi!
        Yine yeniden Muriqi yarışı!
        Hatay, yağışın etkisinde kaldı
        Petro'dan İsrailli bakana "Nazi" benzetmesi
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Udinese'den Nicolo Zaniolo kararı!
        Bu göl canlıları taşa çeviriyor!
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        Ot biçme makinesiyle korkunç kaza! Karısının ölümüne neden oldu!
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        İddia: İran savunma sanayisi beklenenden hızlı toparlandı
        4 bin kişilik cruise gemisinde hayatta kalma mücadelesi
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Vergi düzenlemelerine dair teklif TBMM'de kabul edildi
        Kütahyalı'nın tutuklandığı soruşturmada yeni detaylar!
        Haluk Levent hastaneye kaldırıldı
