Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri Burdur'da yangın tatbikatı yapıldı

        Burdur'da yangın tatbikatı yapıldı

        Burdur'da Orman İşletme İl Müdürlüğü tarafından işbaşı eğitimi ve yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2026 - 17:37 Güncelleme:
        Şeker Plajı'nda yapılan tatbikatta ilk olarak göreve yeni başlayan personele iş güvenliği ve teorik bilgiler verildi.

        Daha sonra malzeme kontrollerinin ardından tatbikat yapıldı.

        Tatbikata 9 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 3 ilk müdahale aracı katıldı. Ekipler, uygulamalı eğitimde zamanla yarışarak müdahale çalışmaları gerçekleştirdi.

        Öte yandan kentte ormanlık alanlara yönelik yeni düzenlemeye ilişkin bilgiler de paylaşıldı. Buna göre, 1 Haziran - 1 Kasım 2026 tarihleri arasında ormanlık alanlara girişler yetkili makamların iznine tabi olacak.

        Görevliler, arıcılar ve çobanlar dışındaki kişilerin ormanlık alanlara girişleri yasaklandı. Aynı tarihler arasında ormanlık alanlarda mangal ve ateş yakmak, izin alınmadan etkinlik ve piknik yapmak, çadır kurmak, kamp yapmak ve konaklamak da yasak kapsamına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

