Bursa'da firari hükümlü yakalandı

Bursa'nın İznik ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranması bulunan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari M.T, ekiplerce gözaltına alındı. Şüphelinin üst aramasında 45 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

