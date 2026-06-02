        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Bursa'da oğlu tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2026 - 06:28 Güncelleme:
        İntizam Mahallesi Kayak Sokak'taki bir apartmanın ikinci katında ikamet eden anne A.S. ile oğlu İ.S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine İ.S. annesini bıçakla yaraladı.

        A.S'nin yardım çığlıklarını duyan komşuların ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan anne, sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Daha sonra kendini bıçaklayan ve evin önündeki park halinde olan bir araca zarar veren İ.S. polis ekiplerine bir süre direndi.

        Polis ekiplerince etkisiz hale getirilen İ.S, 112 Acil Sağlık ekibince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

        Ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürerken, İ.S'nin psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

