Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında uyuşturucu madde satışı yapan zanlıların tespit ve yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen ev ile 2 araca operasyon düzenleyen polis ekipleri, V.A. E.A. ve E.H.'yi yakaladı. Yapılan aramada 3 hassas terazi, 365 gram esrar, 14 sentetik uyuşturucu ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

