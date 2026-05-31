Bursa'da üzerinde uyuşturucu madde bulunan şüpheli tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde üzerinde uyuşturucu madde bulunan zanlı tutuklandı. İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, takibe aldıkları A.K'yi (30) durdurdu. Şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda yaklaşık 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

