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        Bursa'da yetiştirilen yaban mersini Avrupa yolcusu

        BURCU İNANIR - Bursa'nın yüksek rakımlı bölgelerinde yetiştirilen ve bu yıl yüksek rekolte beklenen yaban mersini Avrupa'ya gönderilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 11:07 Güncelleme:
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        Bursa'da yetiştirilen yaban mersini Avrupa yolcusu

        BURCU İNANIR - Bursa'nın yüksek rakımlı bölgelerinde yetiştirilen ve bu yıl yüksek rekolte beklenen yaban mersini Avrupa'ya gönderilecek.

        Bursa'da 300'den fazla üretici, topraklı ve topraksız 5 bin dekarın üzerinde alanda yaban mersini yetiştiriyor.

        Uludağ Blueberry Derneği çatısı altında bir araya gelen üreticilerin bu yıl yetiştirdiği yaban mersinlerinin yüzde 40'ının Avrupa pazarında, geri kalanının da iç pazarda satışa sunulması hedefleniyor.

        Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Ateş, AA muhabirine, Avrupa'daki alıcıların özellikle doğal üretim yöntemine önem verdiğini söyledi.

        Yaş meyve ve sebzeleri üreticilerden temin ederek Avrupa'daki büyük market zincirlerine tedarik eden uluslararası bir gıda şirketi yetkililerinin Bursa'ya gelerek bölgede incelemede bulunduğunu anlatan Ateş, şöyle devam etti:

        "Özellikle bölgemizde İznik, Orhaneli ve İnegöl'de bir operasyon programı yapmamızı istediler. Soğuk zincirle bu 3 bölgeden gelen ürünler, Bursa'daki merkez soğutma tesisine girerek 24 saat içerisinde araçlara yüklenip Avrupa'ya gönderilecek. Kısacası Bursa yaban mersini artık Avrupa yolcusu. Bu bizi gerçekten çok mutlu eden bir gelişme. Umarım daha verimli ve daha güzel olur. Diğer meyve ve sebzelerimizin de uluslararası pazarda yer bulmasının üreticilerimiz açısından son derece değerli olduğunu düşünüyorum."

        - "Üretim metodumuz organik sertifikaya tabii"

        Ateş, ihracatın ilk etapta Almanya'ya ardından İngiltere'ye yapılacağını ifade etti.

        Organik sertifikalı ürünlerin Avrupa'da rağbet gördüğünü dile getiren Ateş, "Tüketici hangi ürünün hangi yöntemle üretildiğini bilerek alışveriş yapıyor. Bu da bizim için çok kıymetli çünkü bizim üretim metodumuz organik sertifikaya tabii ve Avrupalı tüketicinin ilgisini çekiyor." dedi.

        Ateş, ürünlerin belli bir miktarının dış pazarda, kalanının iç pazarda satılacağını belirterek, şöyle konuştu:

        "Ürünlerimizin sadece belli bir miktarını Avrupa'ya göndereceğiz. İç pazardaki satışlarımız da devam edecek. 'Meyvenin tamamı Avrupa'ya gidiyor' gibi bir algı oluşmasını istemiyoruz. Geçen yıl Bursa genelinde 2 bin 500 ton ürün elde ettik ve hepsini sattık. Bu yıl ise yaklaşık 4 bin tonluk bir beklentimiz var. Bunun yaklaşık yüzde 40'ını Avrupa pazarına göndermeyi planlıyoruz."

        Yaban mersini üretiminde Bursa'nın Türkiye genelinde ilk sırada olduğunu ifade eden Ateş, "Bizi Antalya takip ediyor. Onlar daha çok hidroponik (topraksız) ve saksı kültürüyle üretim yapıyor ancak her iki alanda da Bursa açık ara birinci." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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