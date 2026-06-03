Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Öğretmeninin sırtında taşıdığı öğrenci iyileşip futbolcu olmak istiyor

        Öğretmeninin sırtında taşıdığı öğrenci iyileşip futbolcu olmak istiyor

        Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir ortaokulda elektrik kesintisinden asansörün devre dışı kalmasıyla bulunduğu katta beklemek zorunda kalan ve müdür yardımcısı tarafından sırtlanarak merdivenlerden indirilen Bulut Kızılarslan, iyileşip futbolcu olmak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 10:11 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Öğretmeninin sırtında taşıdığı öğrenci iyileşip futbolcu olmak istiyor

        Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir ortaokulda elektrik kesintisinden asansörün devre dışı kalmasıyla bulunduğu katta beklemek zorunda kalan ve müdür yardımcısı tarafından sırtlanarak merdivenlerden indirilen Bulut Kızılarslan, iyileşip futbolcu olmak istiyor.


        İlçeye bağlı Kemalpaşa Mahallesi'ndeki Bakyapı Hacı Ali Bakgör Ortaokulu'nda öğrenim gören ve tekerlekli sandalye kullanan Kızılarslan, 12 Mayıs'ta yaşanan olayın ardından öğretmenleri ve arkadaşlarının desteğinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

        Kızılarslan, AA muhabirine, o gün elektrik kesintisinden dolayı asansörlerin çalışmadığını söyledi.


        Müdür Yardımcısı Abdullah Akgüneş'in kendisini sırtında taşıyarak aşağı indirdiğini anımsatan Kızılarslan, "Abdullah hocama ve destek olan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Şu anda masa tenisiyle ilgileniyorum, yürürsem futbolla ilgilenirim. Futbolcu olmayı hayal ediyorum." dedi.

        Bulut Kızılaslan'ın annesi Nejla Kızılarslan da çocuğu doğduktan 15 gün sonra spina bifida (bel açıklığı) hastalığını öğrendiklerini söyledi.


        Oğlunun tedavisinin mümkün olduğunu belirten Kızılarslan, "Oğlumla beraber yürümek isterdim, koşmak isterdim. Bu hastalığın tedavisi var. İlk önce fizik tedavi, sonra ameliyat ve ayakkabı lazım, umut var." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Reha Muhtar yaşamını yitirdi
        Reha Muhtar yaşamını yitirdi
        Kılıçdaroğlu talimat verdi: CHP'li tüm belediyeler denetlenecek
        Kılıçdaroğlu talimat verdi: CHP'li tüm belediyeler denetlenecek
        KVKK kararı ne anlama geliyor?
        KVKK kararı ne anlama geliyor?
        Dünya Kupası'na en çok oyuncu gönderenler!
        Dünya Kupası'na en çok oyuncu gönderenler!
        İki genç kadının yürek yakan sonu!
        İki genç kadının yürek yakan sonu!
        BES kişinin geleceğine yatırım yaptığı sistem
        BES kişinin geleceğine yatırım yaptığı sistem
        Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri!
        Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri!
        Metroda ünlü var!
        Metroda ünlü var!
        Prens adalarının kayıp onuncu üyesi!
        Prens adalarının kayıp onuncu üyesi!
        Şiddetin failine bayıltan dayak!
        Şiddetin failine bayıltan dayak!
        Sivas'ta 4'üncü ölüm... Kene kabusu devam ediyor!
        Sivas'ta 4'üncü ölüm... Kene kabusu devam ediyor!
        "Belki çocuk bekliyorum"
        "Belki çocuk bekliyorum"
        Annesini öldürdü! Taksiye kafa attı!
        Annesini öldürdü! Taksiye kafa attı!
        Avrupa ülkesinden turistlere özel 'hazine avı'
        Avrupa ülkesinden turistlere özel 'hazine avı'
        Siyahi hastalar üzerinde yapılan skandal deney
        Siyahi hastalar üzerinde yapılan skandal deney
        CENTCOM: İran'ın saldırısı başarısız oldu
        CENTCOM: İran'ın saldırısı başarısız oldu
        Düğünde çalıyor sokakta çarpıyor... Bu adam uslanmıyor!
        Düğünde çalıyor sokakta çarpıyor... Bu adam uslanmıyor!
        Avrupalı devleri geride bıraktık
        Avrupalı devleri geride bıraktık
        Avrupa'da okullarda cep telefonu yasağı büyüyor
        Avrupa'da okullarda cep telefonu yasağı büyüyor
        "Barış için Netanyahu engelinin aşılması gerek"
        "Barış için Netanyahu engelinin aşılması gerek"

        Benzer Haberler

        Hayalini süsleyen otobüsü 8 ayda minyatür olarak yeniden üretti Efsane 302'...
        Hayalini süsleyen otobüsü 8 ayda minyatür olarak yeniden üretti Efsane 302'...
        Başıboş at ana yolda trafiği tehlikeye attı
        Başıboş at ana yolda trafiği tehlikeye attı
        İnegöl'de seyir halindeki otomobil yandı
        İnegöl'de seyir halindeki otomobil yandı
        Kontrolden çıkan tır makasladı... O anlar kamerada
        Kontrolden çıkan tır makasladı... O anlar kamerada
        Bursa'da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu (2)
        Bursa'da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu (2)
        Makaslayan TIR, yolu trafiğe kapattı
        Makaslayan TIR, yolu trafiğe kapattı