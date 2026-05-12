Gelibolu'da TÜBİTAK Bilim Söyleşileri gerçekleştirildi

Çanakkale'nin Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde TÜBİTAK Bilim Söyleşileri düzenlendi. Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki "Gençlerde İnternet Kullanım Davranışı ve İnternet Bağımlılığı" konulu programa konuşması olarak Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Ceyhan katıldı. Ceyhan, öğrencilere, dijital dünyanın gençler üzerindeki etkileri, bilinçli internet kullanımı ve teknoloji bağımlılığı konusunda bilgi verdi. Söyleşi sonunda Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın tarafından Ceyhan'a plaket ve çiçek verildi.

