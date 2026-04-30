Gelibolu'dan kısa kısa

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Gelibolu Bilim ve Sanat Merkezi tarafından "Astronomi Atölyesi" etkinliği düzenlendi.



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda düzenlenen etkinlikte, teleskoplarla yapılan gökyüzü gözleminde öğrenciler evrenin detaylarını yakından inceleme fırsatı buldu.



Programa, veliler de katıldı.









- Köy yolları sıcak asfaltla yenileniyor



Gelibolu ilçesine bağlı köylerde ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla başlatılan sıcak asfalt çalışmaları kapsamında, ana yollarda yenileme süreci başladı.



Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından yaptırılan çalışmalar çerçevesinde kara yolundan başlayarak Adilhan köyüne kadar uzanan yaklaşık 2,5 kilometrelik güzergahta asfalt dökme işlemlerine başlandı.



Adilhan Köyü Muhtarı İbrahim Özbağdatlı, yaptığı açıklamada, yürütülen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu yolun yapılmasına vesile olan herkese teşekkür ediyorum. Yıllardır beklediğimiz bir hizmetti. Yapılan asfalt çalışmasıyla birlikte ulaşımımız daha güvenli ve rahat hale gelecek." ifadelerini kullandı.



