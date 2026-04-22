Yeni Zelanda Genel Valisi Kiro, Çanakkale'ye geldi

Yeni Zelanda Genel Valisi Cindy Kiro, Çanakkale'ye geldi.



Çanakkale Kara Savaşları’nın 111. yıl dönümü törenlerine katılmak üzere kente gelen Kiro, Çanakkale Havalimanı'nda Vali Ömer Toraman tarafından karşılandı.



Yeni Zelanda Genel Valisi Kiro'yu karşılama töreninde, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir de hazır bulundu.

