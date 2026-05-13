        Çankırı Haberleri Çankırı'da TÜGVA tarafından "İhtisas Akademi" programı düzenlendi

        Çankırı'da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilciliği tarafından "İhtisas Akademi" programı düzenlendi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2026 - 19:44
        Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Programda konuşan Vali Hüseyin Çakırtaş, çağın sorununun dijital bağımlılık olduğunu söyledi.

        Tütün, uyuşturucu, dijital bağımlılığın uzak durulması gereken şeyler olduğunu vurgulayan Çakırtaş, "Ailemize, devletimize, bayrağımıza, milli ve manevi değerlerimize daha çok bağlı olmalıyız' diye kelam etmiştim ve aynı yerdeyim. Olması gerekenin de bu olduğunu düşünüyorum." dedi.

        Son yıllardaki istatistiklerin nüfus artış hızının düşük olduğunu gösterdiğini ancak halihazırda bir genç nüfusun da olduğunu dile getiren Çakırtaş, "Bu genç nüfusumuzu en iyi şekilde değerlendirip milletimize, devletimize, insanlığa faydalı neler yaptırabiliriz, neler yapabiliriz, bunun gayreti içerisinde olmamız gerekiyor." diye konuştu.

        Akademik başarının önemli olduğunu ancak çocuğun, öğrencinin iyi insan olarak yetiştirilmesi gerektiğini anlatan Çakırtaş, "Hepimizin öz eleştiri yapması gerekiyor. Bu konuda faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri, hepimiz üzerimize düşen dersi almak zorundayız. Yetiştiremiyoruz ki bu işler başımıza geliyor. Dolayısıyla istatistik olarak akademik başarılarının yanında daha da önemlisi çocuklarımızı başta anne babasına saygılı, anne babası da çocuğunu sevecek, öğretmenine saygılı, büyüklerine saygılı, devletine saygılı, kötü alışkanlıklardan uzak yetiştirecek şekilde ortamı sağlamak zorundayız." ifadelerini kullandı.

        TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Karagüzel de Türkiye Gençlik Vakfı olarak Türkiye'yi, ülkenin gençliği için iyi ve güzel olana dair ne varsa hepsini sahiplendiklerini söyledi.

        TÜGVA olarak 81 ilde yazın 450 bin ortaokullu öğrenciyle yaz okulları gerçekleştirdiklerini belirten Karagüzel, "40 bin liseli genç kardeşimizle genç ligimizi gerçekleştiriyoruz. İhtisas Akademi kapsamında da 35 bin üniversiteli öğrencinin başvurusunu almış bulunmaktayız. Bu projeleri gerçekleştirirken ana amacımız iyiliğin sahiplenilmesi. Çünkü biliyoruz ki iyilik ve kötülük savaşında kötülük ancak iyiliğin çoğaltılmasıyla yeniliyor." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Mehmet Dinç, "Kariyer inşasında psikolojik güçler" konusunda öğrencilerle söyleşi gerçekleştirdi.

        Buradaki programın ardından katılımcılar, bando eşliğinde Uluyazı Kampüsü Spor Salonu'nda düzenlenen YeşilayFest programına geçerek öğrenciler tarafından hazırlanan stantları ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

