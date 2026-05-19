Çorum'un ilçelerinde 19 Mayıs kutlandı

Çorum'un ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.



Dodurga Kaymakamlığı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan etkinlikler, Dodurga Belediyesi Güreş Alanı'nda öğrencilerin gösterileriyle devam etti.



Dodurga Çok Programlı Anadolu Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi, Şehit Murat Alıcı Ortaokulu ve Mustafa Kemal İlkokulu öğrencileri etkinlikte çeşitli gösteriler sundu.



Dodurga Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Aslı Bayram törende yaptığı konuşmada, 19 Mayıs'ın çok önemli bir tarih olduğunu söyledi.



Geleceğin gençlerin elinde şekilleneceğini belirten Bayram, "Ulu Önder Atatürk ve aziz şehitlerimizin bizlere emanet bıraktığı bu vatanı, siz gençlerimizle daha güzel günlere taşıyacağımıza inanıyorum. Sizler bu aziz vatanın teminatısınız. Bu vatan, sizlere emanettir. Yürüdüğünüz bu yolda bahtınız açık olsun." dedi.



Kaymakam Gizem Tokur ve Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı.



Çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.



- Oğuzlar



Çorum'un Oğuzlar ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.



Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Gümüş tarafından Yüzüncü Yıl Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program, 19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü korteji ile devam etti.



Ellerinde Türk bayrakları taşıyan öğrenciler ve vatandaşlar, marşlar eşliğinde Oğuzlar İlçe Stadı'na yürüdü.



Buradaki programa Oğuzlar Kaymakamı Serkan Tokur, Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, daire amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Öğrencilerin çeşitli gösteriler sunduğu programda, sportif ve kültürel yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.



- Sungurlu



Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal ve Belediye Başkanı Muhsin Dere, İlçe Stadı'ndaki törende öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden programda öğrenciler şiirler okudu, gösteriler sundu.



Programda Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesince düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin ödülleri verildi.



Programa, Kaymakam Mutlu Köksal, Belediye Başkanı Muhsin Dere, Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Görkem Güncan, İlçe Emniyet Müdürü Murat Önder, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Aktaş, Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



-Mecitözü



19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Mecitözü ilçesinde törenle kutlandı.



İlçe Sentetik Futbol Sahası'nda yapılan törene Mecitözü Kaymakamı Fatma Gül Nayman, Belediye Başkan Vekili Şenay Şahin, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



Törende, öğrenciler okçuluk, güreş, voleybol, badminton gösterileri yaptı, çuval ve urgan çekme yarışmaları yaptı.



- Osmancık



Çorum'un Osmancık ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.



Kutlama programı, Osmancık Saat Kulesi önünde düzenlenen bayrak yürüyüşüyle başladı. Protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı yürüyüş, marşlar eşliğinde Kaymakamlık binası önüne kadar devam etti.



Program kapsamında Hükümet Konağı bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.



Osmancık Ada Spor Kompleksi'nde öğrenciler tarafından hazırlanan halk oyunları ve sportif gösteriler sunuldu.



Etkinliklere Kaymakam Furkan Duman, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, ilçe protokolü, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



- Bayat



Bayat ilçesinde Şehit Yakup Kozan Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde düzenlenen törende Kaymakam Kerem Yüce ve Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı.



Öğrencilerin şiirler okuduğu törende, Bayat Okçuluk Akademi'nin hazırladığı gösteri beğeniyle izlendi.



Törende, Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonasında kadınlar 70 kilo kategorisinde Türkiye üçüncülüğü elde eden Hayriye Naz Tilci'ye ödül verildi.

